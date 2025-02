Un peu plus de neuf ans après sa sortie, le FPS multi phare d'Ubisoft Rainbow Six Siege annonce des changements majeurs et attendus à venir prochainement.

Un peu comme Counter Strike 2 onze ans après la sortie de Counter Strike: Global Offensive, Rainbow Six Siege va bientôt connaître d'importantes mutations. Pour l'heure, cela prend la forme d'un teaser nous annonçant des changements majeurs pour le titre à succès d'Ubisoft, avec plus d'informations à venir dans les prochaines semaines. Pour rappel, la chose avait leaké la semaine dernière, même si elle ne prend finalement pas exactement la forme escomptée.

Rainbow Six Siege aura bientôt X raisons de nous faire revenir

Sorti en décembre 2015, Rainbow Six Siege reste encore aujourd'hui l'un des jeux les plus durables d'Ubisoft. Ce grâce à sa composante FPS multijoueur bien huilée opposant l'équivalent de l'éternel conflit anti-terroristes/terroristes de Counter Strike, avec des agents aux capacités uniques. Depuis, le géant français a continué à supporter son titre phare en nouveaux contenus pour maintenir l'intérêt des joueurs sur le long terme. Le jeu s'en sort également particulièrement bien sur la scène eSportive.

Il était toutefois temps pour lui de passer au niveau supérieur. Ubisoft annonce ainsi via, après trois ans de travail sur le sujet un petit teaser pour ce qui va s'appeler Rainbow Six Siege X. Il ne « s'agit pas de Siege 2 ou d'une simple nouvelle mise à jour, mais d'une évolution majeure » pour le FPS multi. Les développeurs entendent « étendre et renforcer les fondations mêmes de Siege pour s'assurer que le titre reste le pinacle du FPS JcJ tactique ». Cela prendra notamment la forme « d'améliorations audio et graphiques, un gameplay repensé et de nouvelles façons de s'amuser sur le jeu, tout en restant fidèle à ce qui rend Siege si spécial ».

Ubisoft nous donne rendez-vous le 13 mars à 19 heures (heure de Paris) pour une présentation en bonne et due forme de cette évolution majeure baptisée Rainbow Six Siege X. Gageons que celle-ci devrait arriver dans les alentours du 10ème anniversaire du titre, soit dans le courant de la fin d'année 2025.

Source : Ubisoft sur YouTube