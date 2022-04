Ubisoft sort de son chapeau Tom Clancy’s Rainbow Six Mobile sur plateformes iOS et Android. Un jeu qui reprendra tous les codes, mais en version portable.

Ubisoft Montréal développe en ce moment même Tom Clancy's Rainbow Six Mobile pour les appareils iOS et Android, un nouveau titre R6 qui sera free-to-play. Trailer, images et infos.

Les codes de la franchise Rainbow Six

Ce Tom Clancy's Rainbow Six Mobile est conçu dans les locaux d'Ubisoft Montréal, par une équipe qui a été créée pour l'occasion. Bien que le support smartphone/tablette soit bien différent des consoles ou du PC, l'éditeur s'engage à avoir une expérience similaire à celle de R6 Siege.

Rainbow Six Mobile offrira aux joueurs une véritable expérience Tom Clancy's Rainbow Six Siege sur mobile avec un gameplay tactique et palpitant. Les joueurs pourront s’affronter dans des matchs en 5v5 (PvP) dans le mode de jeu principal : Assaillants contre Défenseurs. Les assaillants déploieront des drones d'observation pour récolter des informations et percer stratégiquement les murs, sols et plafonds destructibles tandis que les défenseurs barricaderont tous les points d'entrée et utiliseront des caméras espionnes ou des pièges pour sécuriser leur position. En alliant stratégie et travail d'équipe, les joueurs vivront le frisson de combats rapprochés intenses en alternant attaque et défense pour sortir victorieux.

Rainbow Six Mobile empruntera aussi les agents, cartes emblématiques à l'instar de Bank et Border, gadgets, armes et compétences de Siege, ainsi que les modes Sécurisation de zone ou Bombe (et d'autres exclusifs à cette version). La première vidéo met d'ailleurs tout cela en exergue.

R6 Siege"n'importe où et à tout moment"

Ubisoft ajoute que Rainbow Six Mobile a été entièrement optimisé pour les plateformes mobiles, smartphones comme tablettes. Si la compatibilité avec les manettes devrait être possible, le jeu aura des "commandes personnalisables afin de permettre aux joueurs de jouer confortablement n’importe où et à tout moment".

Pas de fenêtre de sortie encore, mais le titre sera disponible sur l'App Store et le Google Play. Mais avant le lancement, vous pouvez vous inscrire sur le site officiel pour prendre part à des tests.