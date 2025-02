Ubisoft préparerait une grosse surprise pour les fans de Rainbow Six Siege. D’après un leak récent, une véritable suite serait en développement. L’officialisation pourrait même arriver durant le Six Invitational 2025, qui se termine le 16 février. Voici ce que l'on sait pour le moment.

Rainbow Six 2 en route ?

Si ces rumeurs sont vraies, ce Rainbow Six Siege 2 ne serait pas une simple mise à jour. Il s’agirait d’un nouveau jeu avec un moteur amélioré et des graphismes retravaillés. Tout a commencé avec une révélation du leaker Frax, bien connu dans la communauté. Il a d’abord évoqué Siege X, qui devait être la saison 10 du jeu. Mais il a ensuite précisé qu’il ne s’agissait pas simplement d’une nouvelle saison, mais bien d’une suite complète à Rainbow Six Siege.

Ubisoft semble donc vouloir moderniser son FPS tactique avec Rainbow Six 2. Avec un moteur plus performant, des visuels retravaillés et peut-être des changements sur le gameplay, cette nouvelle version pourrait marquer un tournant pour la franchise. La grande question est de savoir si cette suite remplacera totalement le jeu original. On a déjà vu Overwatch 2 et Counter-Strike 2 prendre la place de leurs prédécesseurs. Ubisoft pourrait adopter la même stratégie pour assurer une transition rapide et maintenir sa base de joueurs.

Une révélation bientôt ?

Mais il est aussi possible que les deux versions coexistent un temps. Un lancement en douceur de Rainbow Six 2 permettrait aux joueurs de s’adapter aux nouveautés sans perdre leur progression ni leurs achats in-game. Le Six Invitational 2025, en cours jusqu’au 16 février, semble être le moment parfait pour une révélation. Ubisoft a souvent profité de cet événement pour annoncer du contenu majeur pour Rainbow Six Siege. Une bande-annonce en fin de tournoi pourrait marquer le début d’une nouvelle ère pour la licence. Ce serait aussi une manière de rassurer la communauté sur l’avenir du jeu.

Pour l’instant, Ubisoft n’a rien confirmé, mais les rumeurs se multiplient. Si Rainbow Six Siege 2 est bien en développement, cela pourrait être un changement majeur pour l’un des FPS les plus populaires. Avec un moteur plus puissant, une meilleure optimisation et peut-être de nouvelles mécaniques de jeu, cette suite pourrait renouveler l’expérience et attirer de nouveaux joueurs.

