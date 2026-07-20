Peu de licences peuvent se targuer d’exister depuis plusieurs décennies, encore moins dans le paysage des jeux-service et des MMORPG. Puis il y a Ragnarok : 24 ans d’existence, 250 millions de téléchargements, une présence dans 122 régions, une pluie de spin-off, et une communauté qui continue de lui être fidèle. Et tout ça sans jamais perdre son identité. Le MMORPG de Gravity traverse les époques comme peu de licences savent encore le faire. Il a accompagné les débuts du jeu en ligne pour toute une génération de joueurs et, deux décennies plus tard, le studio coréen s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de son histoire. « Une renaissance mondiale », expliquait Yoshinori Kitamura, PDG de Gravity, lors d’un événement réunissant la presse, les créateurs de contenu et des joueurs. Ce renouveau portera le nom de Ragnarok Zero Global, une version pensée spécifiquement pour le marché européen et prévue pour le 18 août 2026.

L’Europe au cœur de la stratégie de Ragnarok Zero Global

©Gravity

Un petit rappel des chiffres s’impose. Aujourd’hui, Ragnarok, c’est plus de 14 jeux récents, toutes plateformes confondues, dont la plupart tournent encore, et l’Europe représente désormais 13,1% des revenus mondiaux de la licence à elle seule. Et pourtant le MMORPG n’a jamais profité de serveurs maison sur le territoire. Un paradoxe que Gravity entend changer avec Ragnarok Zero Global en faisant de l’Europe sa nouvelle clé de voûte d’une stratégie plus ambitieuse, destinée à offrir un nouveau souffle à une licence qui « transcende les régions, les langues et les générations » depuis des décennies, selon le PDG du groupe. Si tout un écosystème tentaculaire se prépare, allant du jeu de golf aux titres indépendants, en passant par un webtoon ou des NFT ; Ragnarok Zero Global en sera bien le porte-étendard. Pour mieux comprendre pourquoi ce lancement a une saveur particulière, mieux vaut écouter ceux qui suivent la licence depuis longtemps, pour ne pas dire ses débuts.

Le streamer français Lymd, qui joue à la licence depuis 20 ans, remet les choses en perspective : « Ce qui posait problème à Gravity en Europe, c’était le RGPD. Ils n’ont jamais réussi à s’implémenter directement, ils passaient par des éditeurs tiers. Il y a eu des serveurs en Europe, mais c’était avec des contrats qui arrivaient à leur terme et les serveurs fermaient. Cette fois, c’est la première fois qu’ils vont promouvoir un jeu comme ça en Europe, d’autant plus qu’il sera relié à l’Asie du Sud-Est et l’Océanie. Ça c’est une vraie nouveauté bienvenue. » Autrement dit, Gravity s'engagera directement avec sa communauté pour assurer un service encore plus pérenne. « L’Europe est une région clé pour notre développement », résument les équipes du studio coréen, qui expliquent avoir consacré deux ans de préparation à ce lancement.

Des serveurs par Gravity pour la première fois en Europe en 20 ans

Yoshinori Kitamura, PDG de Gravity, lors d'une conférence de presse ©Gravity

Dans cette optique, Ragnarok Zero Global a été entièrement repensé, mais cela ne signifie pas pour autant un retour en arrière. Pour Harry Chou, responsable chez Gravity Game Unite, « il ne s’agit pas de revenir en arrière, mais de revenir aux origines. » Pas question donc de reproduire le MMORPG tel qu’il existait au début des années 2000, mais plutôt de retrouver tout ce qui en faisait la force, adapté aux attentes et aux standards des joueurs d’aujourd’hui. « Nous nous sommes demandé ce que Ragnarok Zero pouvait apporter aux joueurs du monde entier. Notre objectif est d’offrir le meilleur de Ragnarok et de continuer à l’améliorer avec la communauté », explique le responsable.

Jusqu’ici, Ragnarok Online fonctionnait en serveurs cloisonnés pays par pays, rendant difficile le fait de jouer avec quelqu’un d’un autre continent. Ragnarok Zero changera la donne en proposant la première version PC capable de réunir des joueurs de trois continents différents sur les mêmes serveurs. Et tous les joueurs interrogés sur le sujet sont unanimes, cela devrait vraiment changer la nature communautaire du jeu. Au lancement, le MMORPG sera disponible en 8 langues, dont le français, avec un support communautaire assuré 24h/24.

Plus de gacha, Ragnarok Zero mise sur un système d'abonnement

« Nous nous engageons à repenser Ragnarok depuis ses racines même », expliquait l’éditeur lors de sa conférence de presse. Cela passera notamment par le modèle économique, qui se débarrasse des mécaniques de gacha au profit d’un système d'abonnement. Un choix que le studio justifie par sa volonté de rendre le jeu plus équitable en mettant tous les joueurs au même point de départ, sans que ceux prêts à investir dès le premier jour prennent une avance trop décisive et punitive sur les autres.

« Le système qu’ils ont mis est moins pay-to-win. T’as des objets qui permettent de booster ton personnage, mais tu n’as plus de systèmes aléatoires sur les objets. Mais l’abonnement freine beaucoup de gens, c’est une première pour la licence », nous expliquait le streameur Lymd. L’abonnement mensuel de Ragnarok Zero débutera à 10€ environ, avec un tarif dégressif pour les abonnements semestriels ou annuels. Un pari à contre-courant des tendances actuelles, mais que le studio estime taillé sur mesure pour le public européen. Des objets de confort resteront cependant disponibles à l’achat supplémentaire, comme des bonus d’expérience, ou des vendeurs portatifs.

Quelles sont les nouveautés de Ragnarok Zero ?

Le système de Chasse auto implémenté dans Ragnarok Zero Global

Au-delà de son modèle économique, Gravity en profitera pour moderniser plusieurs aspects du MMORPG afin de rendre l’expérience plus confortable. Les six classes emblématiques de la série feront le voyage jusqu’en Europe, mais elles se conjugueront désormais à une interface entièrement repensée et personnalisable avec des apparences. La première d’entre elles, baptisée Valkyrie en hommage au symbole iconique de la série, sera disponible dès le lancement. Le nouveau launcher intégrera nativement RO Factory, un outil permettant de créer soi-même du contenu in-game, à commencer par des effets de pas personnalisés. L’aventure introduira également un épisode inédit, racontant une histoire inédite différente de celle de Ragnarok Online.

A cela s’ajoutent des raids MVP mis à jour tous les mois pour renouveler la dimension défi du MMORPG, de nouvelles cartes thématiques mettant à l’honneur les monuments de l’Europe, ou encore Get Poring, sorte de Tamagotchi insolite en HTML5 dans lequel il faudra s’occuper et élever d’adorables créatures, les faire se reproduire (et marier), pour ensuite les intégrer à Ragnarok Zero en tant qu’animal de compagnie. Le studio précise que si le mini-jeu n’est disponible qu’en tant que jeu web pour l’instant, il reste accessible sur tablettes et mobiles, avec une application prévue ultérieurement. L’une des grandes nouveautés du jeu a cependant été pensée pour celles et ceux qui ont grandi avec Ragnarok Online et qui n’ont plus autant de temps qu’avant à s’y consacrer.

Le système de chasse automatique permettra en effet de demander à son personnage d’éliminer un nombre précis de monstres en utilisant des compétences et objets prédéfinis. Une façon, selon le studio coréen, de réduire les longues séances de farming qui faisaient autrefois l’objet de vives critiques. Une nouveauté accueillie à bras ouverts par les vétérans qui ont désormais une vie bien remplie. « Je n’ai plus autant de temps qu’avant pour jouer. J’ai commencé Ragnarok quand j’étais en 6e, il y a 20 ans. Maintenant j’ai une femme et un enfant. Le système de chasse automatique, qui permettra d’aller chercher automatiquement des objets à taux relativement bas, est vraiment bien pour les gens comme moi. Ça permet d’avoir des objets très bas niveau, mais toujours exploitables, et ce, de manière automatique afin de se concentrer sur le contenu qui est intéressant à jouer », explique le streameur. Comme FF14 et les MMORPG qui persistent aujourd’hui, Ragnarok Zero se veut plus respectueux du temps des joueurs.

Une feuille de route pour la première année déjà annoncée

Aperçu de la roadmap de Ragnarok Zero Global

Les deux bêtas fermées en amont du lancement ont visiblement donné des retours suffisamment encourageants pour donner confiance à Gravity en la direction prise. Le studio affiche déjà une feuille de route bien remplie jusqu’en 2027. Les équipes n’excluent pas la possibilité de ralentir le rythme passé cette première esquisse, qui s’étend jusqu’à l’été 2027 avec l’arrivée progressive de nouvelles zones, de la classe Ninja, du système de mariage ou d’extensions du niveau maximal.

Août 2026 : ouverture du serveur global, six classes classiques, épisode exclusif avec une histoire différente de l’original, Chasse automatique pour soulager le grind, raids MVP mensuels, maps inspirées de lieux européens réels, mini-jeu Get Poring.

: ouverture du serveur global, six classes classiques, épisode exclusif avec une histoire différente de l’original, Chasse automatique pour soulager le grind, raids MVP mensuels, maps inspirées de lieux européens réels, mini-jeu Get Poring. Septembre 2026 : mise à jour de l’Episode 1-2 et arrivées des classes de 2e job, extension du niveau maximum, donjon commémoratif Égouts de Prontera, ouverture la War of Emperium, une guerre de siège à grande échelle menée pour l’honneur des Guildes.

: mise à jour de l’Episode 1-2 et arrivées des classes de 2e job, extension du niveau maximum, donjon commémoratif Égouts de Prontera, ouverture la War of Emperium, une guerre de siège à grande échelle menée pour l’honneur des Guildes. Octobre 2026 : donjon de la Tour de l'Horloge, extension du niveau maximum (70), ajout de nouvelles zones (Labyrinthe de Prontera, Sphinx et donjon de la Mine abandonnée de Mjolnir).

: donjon de la Tour de l'Horloge, extension du niveau maximum (70), ajout de nouvelles zones (Labyrinthe de Prontera, Sphinx et donjon de la Mine abandonnée de Mjolnir). Novembre 2026 : donjon l’Enfer des Fourmis, extension du niveau maximum (80).

: donjon l’Enfer des Fourmis, extension du niveau maximum (80). Décembre 2026 : mise à jour Glast Heim

: mise à jour Glast Heim Janvier 2027 : ajout de la région Lutie et d’un donjon, extension du niveau maximum (90), donjon commémoratif Izlude.

: ajout de la région Lutie et d’un donjon, extension du niveau maximum (90), donjon commémoratif Izlude. Février 2027 : ajout du système de mariage et de nouvelles zones (Niflheim, Île aux tortues).

: ajout du système de mariage et de nouvelles zones (Niflheim, Île aux tortues). Mars 2027 : ajout de la région Gonryun, d’une nouvelle zone d’aventure et du donjon commémoratif Epave sous-marine. Extension du niveau maximum (99)

: ajout de la région Gonryun, d’une nouvelle zone d’aventure et du donjon commémoratif Epave sous-marine. Extension du niveau maximum (99) Avril 2027 : ajout des cartes Louyang et Ayothaya

: ajout des cartes Louyang et Ayothaya Mai 2027 : mise à jour du Ninja, avec l’arrivée de la classe et une nouvelle zone, Amatsu.

: mise à jour du Ninja, avec l’arrivée de la classe et une nouvelle zone, Amatsu. Juin 2027 : mise à jour de la grande cité de Juno. Ajout du donjon de la Route de Nogg.

: mise à jour de la grande cité de Juno. Ajout du donjon de la Route de Nogg. Juillet 2027 : arrivée de l’épisode 1-3 Partie 1, se déroulant dans le village de Comodo. Ajout du donjon Ancien Glast Heim et extension du niveau maximum à 110.

Un jeu qui évoluera avec sa communauté

Un an de contenu déjà prévu et des premiers jalons qui enthousiasment la communauté, mais Ragnarok Zero est avant tout un jeu destiné à évoluer avec son public. L’ouverture de serveurs directement gérés par Gravity s’accompagne d’une plus grande proximité avec son audience. Plusieurs animations communautaires sont déjà prévues dont les inévitables crossover : Baby Shark en août, Kumamon en septembre et Gatchaman en octobre. A cela s'ajoutent plusieurs initiatives plus personnelles comme des concours de voice acting, de lo-fi, de reprise musicale ou même de fan art, avec la possibilité de voir sa création immortalisée en produits dérivés. A cela s’ajoute un programme « Hero Creator » récompensant les joueurs souhaitant devenir des relais entre le studio et la communauté, en participant activement à son animation.

24 ans après ses débuts, Ragnarok Online entamera donc un nouveau chapitre de son histoire dès le 18 août 2026, dont les prochaines pages seront écrites avec la communauté européenne pour « établir une nouvelle base de joueurs. » Pour Yoshinori Kitamura, PDG du groupe, l'ambition reste la même : « Apporter des sourires et émerveiller les gens partout dans le monde », en étant plus proche d’eux, cette fois.