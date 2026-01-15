Avec l’ouverture officielle de son Open Beta en Europe, Moyen-Orient et Russie ce 14 janvier 2026, Ragnarok X: Next Generation poursuit son lent, mais méthodique, tour du monde. Un lancement de plus pour ce MMORPG mobile gratuit qui, mine de rien, revendique déjà plus de 25 millions de joueurs à l’échelle globale. Un chiffre qui donne le tournis, mais qui n’est pas forcément surprenant lorsqu’on se penche sur la trajectoire d’un titre s’appuyant sur l’une des licences les plus chéries de l’histoire du jeu de rôle en ligne. Car Ragnarok, pour toute une génération de joueurs PC du début des années 2000, c’est d’abord une madeleine de Proust pixelisée.

Un univers coloré, des musiques entêtantes, des heures passées à taper du Poring pour grappiller un niveau de plus. ROX Global se présente justement comme l’héritier moderne de cet ADN, avec l’ambition assumée de concilier nostalgie et contraintes du jeu mobile contemporain. Jusqu’ici, la formule semble fonctionner : sacré « Best Game of the Year » sur Google Play dans plusieurs territoires asiatiques, le jeu a également réussi son implantation sur le continent américain en 2025.

Cette arrivée en Europe, Moyen-Orient et Russie fait suite à une phase de soft launch manifestement bien exploitée par les équipes de Ragnarok X: Next Generation, qui disent avoir affiné leur proposition en écoutant les retours des différentes communautés. Sans surprise, ce qui ressort avant tout, ce sont les fondamentaux du MMORPG à l’ancienne : une progression lisible, mais qui respecte le joueur et son temps, des donjons demandant un minimum de coordination et, surtout, un tissu social dense grâce au système de guildes. Des valeurs que Ragnarok X: Next Generation entend remettre au centre de l’expérience.

Sur le papier, l’argument principal du titre reste son économie entièrement pilotée par les joueurs. Ici, pas de butin verrouillé derrière un mur de microtransactions : équipements, matériaux d’amélioration et cosmétiques peuvent tous être obtenus en jeu, via les quêtes, les donjons ou les activités annexes. Le Centre d'Échange véritable place de marché intégrée, permet aux joueurs de fixer eux-mêmes les prix de leurs trouvailles, dans un système régi par l’offre et la demande, moyennant une taxe minimale. Une mécanique qui rappelle les heures glorieuses des hôtels des ventes de MMORPG PC, et qui tranche avec certaines dérives du jeu mobile.

Entre modèle économique qui respecte les joueurs et dimension sociale poussée

Autre argument en faveur du succès fiévreux de Ragnarok X: Next Generation : la synergie totale entre monnaies gratuites et premium. Les Diamants (monnaie payante) et les Cristaux (gratuits) s’échangent librement, permettant aux joueurs les plus investis de financer leur progression, voire de faire des profits, sans jamais sortir la carte bleue. Une promesse de « vrai free-to-play », contrebalancée par quelques dépenses optionnelles pour accélérer la progression, qui demandera évidemment à être éprouvée sur la durée, mais qui laisse au joueur son choix d’approche : grinder ou dépenser. Chacun s’y retrouve.

Mais le succès de Ragnarok X: Next Generation ne se limite pas seulement à l’optimisation de statistiques. Fidèle à l’esprit communautaire de la licence, le jeu mise énormément sur les interactions sociales : guildes, système de couple avec mariages en grande pompe, compétences partagées et montures dédiées… Tout y est. À cela s’ajoute une personnalisation généreuse, entre costumes soignés, couvre-chefs loufoques et montures oscillant entre le mignon et l’absurde. De quoi animer les places de Midgard et alimenter les réseaux sociaux grâce à un mode photo bien intégré. Reste désormais à voir si cette nouvelle étape permettra à ROX Global de maintenir son succès et son équilibre sur le long terme. Les portes de Midgard sont ouvertes, et comme toujours avec Ragnarok, le vrai juge de paix sera la communauté. Vous pouvez télécharger dès maintenant Ragnarok X: Next Generation sur iOS et Android, directement depuis le site officiel ou depuis votre smartphone ou tablette.