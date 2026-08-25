La famille des jeux Tom Clancy's s'agrandit avec un nouveau spin-off pour un de ses jeux à succès. En effet, Ubisoft révèle ce soir l'arrivée de R6 Tactics. Comme son nom l'indique, un tactical au tour par tour qui s'inscrit dans l'univers de Rainbow Six Siege (R6 Siege). Qui plus est, la promesse du titre a de quoi laisser rêveur quand on voit la formule dont il s'inspire. Voici les premiers détails révélés à l'occasion de la Gamescom 2026.

Le tactical au tour par tour de Rainbow Six s'officialise à la Gamescom

Il y avait bien des bruits de couloir depuis ce fameux leak au printemps 2025. Un peu plus d'un an plus tard, Ubisoft se saisit de l'ONL de la Gamescom pour lever le voile sur ce nouveau projet issu de R6 Siege. Et il a de quoi créer la surprise, puisqu'il s'agira d'un jeu tactique proposant des affrontements au tour par tour. Une nouvelle itération de la franchise après Extraction, pour varier les plaisirs donc !

À la façon d'un XCOM, R6 Tactics vous fait choisir entre plusieurs opérateurs de Rainbow Six Siege pour mener des raids stratégiques. À vous d'orchestrer la brèche parfaite pour mener à bien vos missions. Celles-ci consisteront généralement à sauver des otages de mission en mission. Les premières images nous plongent dans ce qu'on attend d'un jeu Tom Clancy. En même temps, les rumeurs rapportaient l'an dernier que ce serait Elie Benhamou, directeur de Ghost Recon Breakpoint, qui serait à la réalisation.

Quand sortira R6 Tactics ?

Ubisoft a enfin levé le voile sur le fameux tactical tiré de Rainbow Six. Ce premier trailer de R6 Tactics nous donne qui plus est un premier aperçu du gameplay. Voilà qui devrait déjà séduire les Toutefois, le géant français a donné quelques informations de première importance pour les joueuses et joueurs. Voici les premières infos sur la sortie du jeu :

Date : Courant 2027

: Courant 2027 Plateformes : PC, PS5 et XBOX Seriex X|S

: PC, PS5 et XBOX Seriex X|S Prix : À confirmer