À l'époque où ça crie aux éternelles remasters et remakes, on ne dit pas non à de nouvelles créations originales, d'autant plus quand elles proviennent de studios qui ont déjà fait leur preuve. 4A Games Ukraine, les papas de Metro, s'offrent un vrai renouveau en changeant de nom et en annonçant leur prochain bébé. Dites bonjour à La Quimera, la prochaine production de ceux qui se nomment désormais Reburn.

De Metro à La Quimera, le FPS en fête

Les équipes de 4A Games sont bien décidées à marquer leur indépendance d'Embracer. Le géant américain en perte de vitesse avait effectivement fait l'acquisition de certains studios 4A Games, mais pas celui établi en Ukraine. C'est pourquoi ce dernier change de visage et se renomme Reburn. Voilà une parfaite occasion pour les créateurs de Metro de révéler en même temps leur nouvelle création : La Quimera (« La Chimère »).

Reburn promet de nous faire voyager avec La Quimera. Le jeu nous transportera dans un futur dystopique, en Amérique du Sud. Comme le montre le trailer d'annonce, le décor sera sombre. Préparez-vous à mettre le pied sur un territoire morcelé, où les micro-États s'appuient sur des forces mercenaires pour prendre l'ascendant. Dans ce climat, vous incarnez un agent contraint prenant part à des missions où la tromperie risque de vous mener dans des situations inextricables.

Fidèle à ses premières amours, Reburn nous sert ici un FPS dynamique porté par une forte narration. Le scénario de La Quimera est signé de Nicolas Winding Refn, connu notamment pour son travail sur The Neon Demon ou encore pour son apparition en tant que Heartman dans Death Stranding. Vous pourrez en outre vivre l'aventure seul ou en multi jusqu'à trois joueurs. Équipés d'exosquelettes et d'armes futuristes, attendez-vous à un jeu explosif !

Après Metro, si La Quimera vous fait de l'œil, vous pouvez d'ores et déjà le wishlister sur Steam. Pour le moment, pas de date de sortie, ni d'annonce sur console, mais nul doute que nous en saurons bientôt davantage.