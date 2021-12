Devant les sorties toujours plus nombreuses de jeux vidéo, terminer tous ses titres préférés relèvent de l'exploit. Quels ont été les titres que les joueurs auront le plus terminé ? La réponse... euh... va vous étonner ?

Ce sont les petits gars d'Alliage qui avaient raison : le temps court, et nous rend sérieux. Tellement sérieux que nous n'avons plus forcément le loisir d'explorer correctement les univers et plaisirs vidéoludiques qui nous sont toujours plus régulièrement proposés. Pour mettre fin au débat, le bien-nommé site howlongtobeat.com vient de livrer son classement tout ce qu'il y a de plus chiffré des titres les plus complétés de l'année... et les autres.

Les jeux les plus terminés

La liste recueillie via les profils des utilisateurs de ce site qui référence la durée de vie d'à peu près tout ce qui sort sur le marché vient donc couronner les 10 jeux les plus terminés de l'année. Et si vous pensiez que les jeux sortis au début profiteraient allègrement de leurs quelques mois d'existence supplémentaires, attendez-vous à être surpris :

Les joueurs auront donc largement plébiscité le survival horror de Capcom sorti en mai, tout comme les dernières aventures de Samus, sorties cinq mois plus tard ! Le classement atteste pour ceux qui en doutaient du public de howlongtobeat.com, qui se compose principalement de core gamers, et plus si affinités.

Les jeux les plus abandonnés

Mais ce classement en appelle forcément un autre : celui des jeux les plus abandonnés en cours de route, ceux dont on aime à dire qu'ils nous "tombent des mains" ?

Seul problème : ce classement ne précise malheureusement pas si les jeux les moins terminés de l'année l'ont été pour leur difficulté, ou si l'intérêt des joueurs s'est (trop) rapidement évaporé... La différence est tout de même de taille, non ?

Et vous, qu'avez-vous accompli en 2021 ? N'hésitez pas à nous faire le bilan de votre année de jeu vidéo dans les commentaires ci-dessous !