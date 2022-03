Selon une nouvelle rumeur du très bien informé Tom Henderson, Quantic Dream aurait été racheté par NetEase Games. Le géant chinois qui, en 2019, avait déjà investi dans le studio de David Cage, une participation minoritaire cependant.

En vente depuis 2018 ?

D'après les sources de mister Henderson, NetEase Games aurait donc acquis 100% de Quantic Dream et l'annonce pourrait être faite cet été. Malheureusement, nous n'en saurons visiblement pas plus sur la raison qui a poussé les deux sociétés à passer un cap dans leur relation.

Mais fait intéressant, il est dit dans l'article que l'entreprise de David Cage aurait été frappée à plusieurs portes depuis 2018. Date à laquelle a pris fin le contrat entre le studio français et Sony Interactive Entertainment, qui ont développé ensemble Heavy Rain, Beyond : Two Souls et Detroit : Become Human.

Quantic Dream racheté grâce à Star Wars Eclipse ?

Visiblement, le studio a essuyé plusieurs refus avant de trouver refuge chez NetEase Games. Pour quelle raison ? Probablement à cause des accusations qui ont pesé sur Quantic Dream, qui pourraient aussi expliquer l'éloignement de Sony.

Dans une précédente enquête, Tom Henderson rapportait d'ailleurs que du fait de ces affaires, le studio aurait eu énormément de mal à recruter et que la révélation de Star Wars Eclipse avait justement pour but d'attirer des talents, mais aussi de potentiels acheteurs, quand bien même le jeu aurait été reporté en 2027. Des bruits de couloir qui ont été niés par Quantic Dream. Le studio s'était justifié en déclarant qu'un titre ne pouvait être repoussé s'il n'avait pas de date de sortie et que leurs effectifs avaient augmenté de 50%.

En février 2021, David Cage ouvrait un nouveau studio à Montréal et a lancé plusieurs projets qui, à ce jour, n'ont pas été dévoilés. Exception faite de Star Wars Eclipse bien entendu.