C'est la même triste rengaine qui se repète d'année en année, presque de mois en mois : les fermetures et licenciements gangrène l'industrie du jeu vidéo. Rien que depuis le début de l'année, nous avons évoqué le cas de Bend Studio (Days Gone) ou encore Monolith (Wonder Woman) ou encore Ubisoft. Mais, il y a quelques jours, c'est un autre acteur majeur du développement français qui semblait menacé, Quantic Dream. Qu'en est-il vraiment ? Le studio répond.

Quantic Dream atteint par les décisions de NetEase ?

Depuis une semaine, l'inquiétude grimpe autour des studios possédés par le géant NetEase. De fait, la société chinoise est entrée dans une dynamique de coupe budgétaire à grande échelle. Entendez par là que cela concernerait en outre les studios de développement occidentaux, donc potentiellement Quantic Dream.

Le studio derrière Heavy Rain, Beyond Two Souls ou, plus récemment, Detroit Become Human, s'est en effet laissé acheter par NetEase en 2022. Cela paraissait être une belle opportunité à l'époque. Mais, trois ans plus tard, serions-nous face à un retournement de situation ?

Parmi les annonces de licenciements chez NetEase, une a particulièrement surpris : celle concernant les équipes de Marvel Rivals. En effet, le jeu étant un succès, cette décision laisse entendre que n'importe qui pourrait être menacé, même les studios qui ont déjà fait leurs preuves comme Quantic Dream.

Le studio français rassure enfin

Il semblerait que Quantic Dream soit sain et sauf dans l'immédiat. C'est sur LinkedIn que Guillaume de Fondaumière, l'actuel directeur général du studio, a tenu à faire la lumière sur la situation. Lui et le PDG historique, David Cage, tiennent à « rassurer tout le monde : nos studios de Paris et de Montréal ne sont pas affectés. Nous continuons à développer nos projets à plein régime, et plusieurs postes sont à pourvoir dans les deux villes ». Pour rappel, les équipes planchent principalement sur le développement du jeu narratif Star Wars Eclipse.

L'homme en profite aussi pour faire un point sur l'état du studio, rassurant doublement. Ainsi, il rapporte que 2024 a été la plus grosse année de l'histoire de Quantic Dream en matière de chiffre d'affaires, notamment grâce à son catalogue. Detroit Become Human est particulièrement porteur de ce côté. Le jeu a atteint les « 11 millions de copies écoulées mondialement sur Playstation et PC ». L'inquiétude de point donc pas chez les dirigeants du studio, qui semblent sereins sur son avenir, d'autant plus avec le soutien d'un NetEase qui lui assurerait une certaine pérennité si on en croit le communiqué.