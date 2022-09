Quand FF7 Remake rencontre l'original … Les nostalgiques en ont rêvé, un fan l’a fait. Et le résultat est aussi original que loufoque ! La preuve en vidéo.

Relecture du jeu culte de la PS1, FF7 Remake a séduit les fans comme les nouveaux joueurs par sa mise en scène, son univers, son gameplay modernisé, mais surtout ses graphismes de jolie facture. L’arrivée du jeu sur PC a permis aux fans de réaliser leurs rêves les plus fous, comme la possibilité de jouer Red XIII ou d’autres personnages. Cependant un fan nostalgique est allé plus loin et le résultat est juste génial.

La rencontre loufoque de FF7 Remake et le jeu orignal

Quand FF7 Remake rencontre le jeu original. Des fans en ont rêvé, un moddeur l’a fait. L’utilisateur FantasyRaider a en effet publié un mod qui s’est fait particulièrement remarqué. Et pour cause, il a remplacé les modèles de Cloud, Tifa, Aerith et Barret par ceux du jeu de la PS1. Ce changement est appliqué aussi bien pour le gameplay que les cinématiques, mais seulement celles utilisant le moteur in-game. Le résultat est aussi détonnant que génial.

Cela donne lieu à des scènes assez loufoques, surtout quand d’autres personnages sont dans les parages, ou lors des combats. En effet tout, le reste, que ce soit les décors, les PNJ ou encore les monstres, conservent leur aspect moderne. Le DLC FF7 Remake Intermission a d’ailleurs reçu le même traitement. Yuffie et Sonon retrouvent eux aussi leur apparence de la version Windows de 1998. Des petits changements qui ont déjà fait mouche auprès des plus nostalgiques. Pour celles et ceux qui souhaitent l'installer, téléchargez le mod de Final Fantasy 7 Remake à cette adresse puis créez un dossier « mods » au sein de « FFVIIRemakeIntergrade\End\Content\Paks ».