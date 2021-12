Alors que certains pensaient les consoles portables mortes et enterrées à cause de l’essor du jeu sur mobile, une certaine Nintendo Switch est venue bouleverser la donne. Si les options en matière de jeu sur smartphone restent nombreuses, les appareils portables dédiés au jeu ont encore du potentiel. Et si Valve a d’ores et déjà décidé de se lancer dans le grand bain, deux autres acteurs ont décidé de s’associer pour y aller plus prudemment.

Qualcomm et Razer viennent de dévoiler une console portable reposant sur la technologie Snapdragon G3x. Pour l’instant, les deux partenaires insistent sur le fait que cette machine n’est pas destinée à la vente. En effet, il est ici question d’un "kit de développement." Kit de développement qui a pour but de permettre aux créateurs de jeux de voir ce qu’il est possible de faire sur une telle machine.

D’après Qualcomm, la machine permettra aussi bien de jouer en local que via le cloud. La console tournera sous Android. Mais elle pourra également lancer des jeux dans le cloud et les services de jeu en streaming aussi bien console que PC. Du point de vue des graphismes, la console portable sera compatible d’afficher du HDR True 10-bit. Mais elle pourra aussi être connectée à un écran externe.

Une console portable compatible 4K sur le papier

Et selon Qualcomm, l’affichage pourra aller jusqu’à 4K avec un framerate de 144 fps. Le fabricant indique de plus que son kit de développement sera compatible avec le Variable Rate Shading. En termes de connectivité, cette console portable devrait être compatible avec des casques de réalité mixte. Et pour ce qui est de sa connectivité à Internet, elle sera également compatible 5G.

De son côté, Razer insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une annonce de console portable destinée à être commercialisée :

Ce n’est pas une annonce hardware de la part de Razer. Le kit de développement Snapdragon G3x est un appareil de Qualcomm. Notre travail avec Qualcomm dans le cadre de ce partenariat collaboratif a pour but d’attirer davantage d’éditeurs et de développeurs et d’atteindre notre vision commune en matière de création de l’avenir du jeu portable.

Un avenir commercial possible ?

En somme, Qualcomm veut ici montrer à aux créateurs de jeux ce qui peut être réalisé sur un appareil mobile grâce à sa technologie. L’entreprise américaine veut se positionner face à NVIDIA. Ce dernier, en plus de proposer ses Shield, équipe également les Nintendo Switch avec sa puce Tegra X1. De son côté, Razer apporte simplement son aide en matière de prise en main.

En conclusion, il est possible de se demander comment va être reçue cette console portable/kit de développement. Pourrait-elle mener à la création d’une console commercialisée ? Impossible à dire pour le moment.

Que vous inspire cette annonce de "console portable" Qualcomm ? Croyez-vous qu’elle restera au simple stade de kit de développement ? Le marché est-il assez gros pour supporter plusieurs consoles portables à votre avis ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.