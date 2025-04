Microsoft s'est récemment fendu d'une « démo technique » s'inspirant de Quake 2 et propulsée par l'IA... et c'est une véritable catastrophe à plus d'un niveau.

Microsoft est l'un des géants de l'industrie les plus investis dans le développement de technologies en lien avec l'intelligence artificielle. Récemment, cela prenait la forme de Muse, une IA générative aux nombreuses propriétés. En combinaison avec Copilot, celle-ci vise notamment à aider les joueurs. Cette fois, il est question d'une démo technique s'inspirant de Quake 2, un véritable monument du FPS, d'une aura équivalente à DOOM. Sauf que l'hommage s'arrête là, car tout le reste a provoqué un catastrophique tollé sur la Toile.

Une démo technique créée grâce à l'IA qui provoque un véritable Quake

Afin de faire évoluer son IA Muse, Microsoft a mis à disposition du public une démo technique de génération de niveaux. Disponible sur Copilot Labs et jouable via un navigateur, celle-ci propose de « générer dynamiquement des séquences de gameplay du classique Quake 2 ». La firme de Redmond vend également la démo technique en ces termes : « Chaque input déclenche le prochain événement généré par l'IA, comme vous jouiez au jeu original sur un moteur traditionnel ». Plus exactement, Muse prédit dynamiquement la prochaine action du jeu grâce à la technologie propriétaire Human Action Model.

Malheureusement, après avoir essayé la démo, la réalité est bien différente. Le tout apparaît flou, les contrôles ont une énorme latence, et le gameplay frame par frame peut légitimement donner le tournis. Pire encore, l'IA qui essaie de reproduire Quake 2 semble actuellement avoir des difficultés à se souvenir de ce qu'elle a généré quelques instants plus tôt. Cela rend l'expérience très perturbante et nuit grandement au « level design » de la démo.

Les vives réactions face à cette reproduction de Quake 2 par l'IA ne se sont pas faites attendre. Sur les réseaux sociaux, on peut voir beaucoup de joueurs s'insurger. « Le jeu peut tourner sur une calculette, pourquoi est-ce que vous faites la même chose de la manière la plus cher et énergivore possible ? » ; « Voilà pourquoi des milliers de développeurs ont perdu leur emploi : pour les remplacer par l'IA et de telles horreurs sans âme », « Je ne sais pas ce que c'est, mais cette abomination n'est pas Quake 2 », entre autres exemples de réactions édifiantes. Cette nouvelle tentative de créer un jeu grâce à l'IA suscite donc autant la crainte pour l'avenir qu'un certain dédain. Reste à voir si cela influencera les projets des géants de l'industrie dans le domaine ou non.

