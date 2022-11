Alors que les précommandes du PSVR 2 sont lancées pour ceux qui ont reçu le précieux mail, les tarifs de certains jeux comme Horizon Call of the Mountain sont tombés.

Ceux qui se sont inscrits sur la boutique PlayStation Direct ont pu commander leur PSVR 2 et font pouvoir faire de même avec les jeux via le PS Store cette fois.

Le prix des jeux de lancement du PSVR 2

Lors de sa sortie le 22 février 2023, le PSVR 2 proposera deux offres et donc deux tarifs différents. D'un côté le casque et ses deux manettes Sense pour 599€, et de l'autre, un PlayStation VR 2 avec ses manettes Sense ainsi qu'une copie d'Horizon Call of the Mountain pour 649€.

Une hausse de 200€ minimum par rapport à l'ancien modèle, mais lui était vendu complètement nu tout en étant une itération moins aboutie techniquement. Toujours est-il que l'augmentation est plus visible puisqu'il sera plus onéreux qu'une PS5, même après la flambée des prix de celle-ci.

Et les jeux dans tout ça ? Le tarif d'Horizon Call of the Mountain risque de faire débat car le jeu est affiché à 69,99€. On a pas souvenir d'un tel montant mais celui de Farpoint n'était pas si éloigné. En effet, l'un des meilleurs softs du PS VR 1 valait 59,99€ ou 89,99€ en bundle avec l'AIM Controller. En bref, la taxe new-gen de 10€ semble s'appliquer aussi à la réalité virtuelle.

Voici les tarifs des autres jeux PSVR 2

Horizon Call of the Mountain : 69,99€

: 69,99€ Cities VR Enhanced Edition : 29,99€ ou 26,99€ pour les abonnés PS Plus

: 29,99€ ou 26,99€ pour les abonnés PS Plus Cosmonious High : 35,99€ ou 28,79€ pour les abonnés PS+

: 35,99€ ou 28,79€ pour les abonnés PS+ Demeo : 39,99€ ou 31,99€ pour les abonnés PlayStation Plus

: 39,99€ ou 31,99€ pour les abonnés PlayStation Plus Hello Neighbor Search and Rescue : 29,99€ ou 26,99€ pour les abonnés PS Plus

: 29,99€ ou 26,99€ pour les abonnés PS Plus Star Wars Tales from Galaxy's Edge - Enhanced Edition : 49,99€

: 49,99€ Tentacular : 24,99€ ou 22,49€ pour les abonnés PS+

: 24,99€ ou 22,49€ pour les abonnés PS+ The Light Brigade : 24,99€ ou 21,24€ pour les abonnés PlayStation Plus

: 24,99€ ou 21,24€ pour les abonnés PlayStation Plus The Walking Dead Saints & Sinners - Chapter 2 Retribution : 39,99€

Et la concurrence ?

Hormis Horizon Call of the Mountain, les autres prix sont plutôt doux et dans la lignée de ce que nous avions pu connaître. Si on regarde ailleurs, chez la concurrence notamment, des gros jeux comme Lone Echo 2 ou Half-Life Alyx sont vendus respectivement 39,99€ et 58,99€.