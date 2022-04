Nous sommes à la mi-2022, et pour l'instant, nous ne savons pas si le PlayStation VR 2 sortira bien cette année. Sony a pourtant entamé sa communication en dévoilant le design, les manettes Sense et des jeux comme Horizon Call of the Mountain, mais la firme pourrait être ralentie dans son élan.

PSVR 2 : le casque de la PS5 en retard ?

Dans un tweet, Ross Young, PDG de Display Supply Chain Consultants, estime que la demande d'écrans VR en 2022 va exploser avec une hausse de 50%. Il déclare que 15 millions d'affichages devraient être livrés aux clients intéressés, comme Apple et Sony. Mais voilà, selon lui, les casques des deux géants seraient finalement repoussés à 2023.

Ni la firme de Cupertino, ni PlayStation n'ont encore annoncé officiellement une fenêtre de sortie. Pour le caque de réalité virtuelle d'Apple, c'est même pire puisqu'il n'existe qu'au travers de rumeurs.

Des informations qui se recoupent

Ross Young fait-il des prédictions au doigt mouillé ? Étant donné la nature du job de Display Supply Chain Consultants, il est plutôt à même d'avoir ce type d'informations. Surtout que ce retard du PlayStation VR 2 a déjà été abordé par PSVR Without Parole. Un youtubeur qui avait dévoilé avant l'heure les caractéristiques techniques du casque.

Pour quelle(s) raison(s) Sony pourrait-il revoir, en interne, la date de lancement ? Ça n'a pas changé : la pénurie de composants. D'un côté, le constructeur veut sûrement ne pas revivre le stock limité de PS5. Une situation qui ne s'améliore guère et qui lui fait rater énormément de ventes. Et de l'autre, bah s'il n'y a pas de PlayStation 5 à disposition, le PS VR 2 sera inutilisable. Il n'est par conséquent pas farfelu de penser que la firme finisse par décaler la sortie de son casque, afin de faire d'abord grandir son parc de PS5.

Bref, si vous aviez prévu de vous ruer dessus, vous pouvez toujours économiser dès maintenant !