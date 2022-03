Malgré une communication de plus en plus importante, le PlayStation VR 2 ne sortirait peut-être pas cette année. C'est ce qu'avance la chaîne YouTube PSVR Without Parole.

D'où vient cette rumeur ?

Si l'ère numérique permet à des personnes lambdas de se revendiquer "insider", et de ne pas l'être, d'autres ont bien accès à des informations confidentielles. Dans le cas présent, PSVR Without Parole avait dévoilé les caractéristiques techniques du PSVR 2 et Horizon Call of the Moutain avant leur annonce officielle.

Dans sa dernière vidéo, le vidéaste affirme que, selon ses sources, le PSVR 2 ne serait disponible qu'au premier trimestre 2023 alors que tout le monde tablait sur une sortie en 2022.

Selon lui, la principale raison a trait aux problèmes d'approvisionnement de la PlayStation 5 qui persistent. Sony ne voudrait tout bonnement pas revivre le lancement de sa console avec le PlayStation VR 2. D'autant que, pour rappel, le casque est exclusif à la machine. En d'autres termes, pas de PS5, pas de PSVR 2 !

Le PSVR 2 repoussé, une piste crédible ?

Alors pas de PlayStation VR 2 sous le sapin ? Ça semble plausible. D'abord, le contexte de pénurie est un point essentiel qui pourrait forcer le constructeur à revoir ses plans, s'il avait bien sûr l'intention de sortir le casque en 2022.

Ensuite, parmi les avancées technologiques, on sait que le PSVR 2 bénéficiera de l'eye tracking. La tech servira notamment pour avoir un rendu fovéal afin d'améliorer les graphismes ou le framerate en déchargeant de la puissance de calcul. Les éléments de votre champ de vision seront nets, mais tout ce qui se trouve en périphérie sera diminué. Or, vraisemblablement, Sony est encore en pourparlers avec Tobii, la société qui devrait fournir cette technologie au PlayStation VR 2.

Là où l'on peut-être un peu plus optimiste, c'est que le successeur du PSVR occupe de plus en plus l'espace médiatique. Après les manettes Sense, nous avons eu le design du casque. De plus, la chaîne de production Goertek, où a été conçu le PlayStation VR 1, prétend elle que la fabrication du PSVR 2 ne serait pas si éloignée que cela. Un indice qui laissait penser à une sortie en 2022...

D'après vous, le PlayStation VR 2 pourrait-il être repoussé ? Seriez-vous déçus ? Avez-vous déjà l'intention de l'acheter et à quel prix ? Dites nous tout en commentaires.