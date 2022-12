De grosses annonces à prévoir pour le PSVR 2 ? Sony va emporter son casque de réalité virtuelle PS5 dans ses valises et le ressortir à l'occasion d'un évènement incontournable.

Sony nous donne rendez-vous pour de nouvelles infos sur son PSVR 2.

Le PSVR 2 à la conférence CES 2023 de Sony

En plus de ses jeux comme Marvel's Spider-Man 2, Sony Interactive Entertainment misera sur le hardware en 2023 avec plusieurs nouveautés. La manette DualSense Edge, peut-être une nouvelle PS5 surprenante Pro ou Slim, et surtout, son casque de réalité virtuelle PSVR 2. Un nouveau modèle très attendu par les amateurs de VR qui sera blindé de fonctionnalités plus avancées que son prédécesseur.

Un jouet technologique dont on entendra parler lors de la conférence Sony du CES 2023. Sur la page YouTube de l'événement qui sera diffusé en direct le 5 janvier à 2h00 du matin (dans la nuit du 4 au 5), c'est le PlayStation VR 2 qui sert d'outil promotionnel. Ce qui laisse présumer d'une présence assez notable du casque VR PS5 au cours du livestream.

Quelles pourraient être les annonces ? On sait à quoi les jaquettes des jeux vont ressembler, mais ce serait peut-être bien de faire un point précis sur le line-up complet, sur les éventuels patchs gratuits ou payants pour les titres PSVR1 ou éventuellement l'officialisation d'autres bundles PSVR 2 que celui avec Horizon Call of the Mountain.