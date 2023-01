Un titre inédit PSVR 2 a été découvert sur le PlayStation Store, et il va faire plaisir aux férus de jeux de rythme. Un soft qui sera disponible comme tant d'autres au lancement.

Alors qu'un événement PSVR 2 avec de grosses annonces et des surprises sera en ligne ce lundi 30 janvier 2023, le casque récupère encore un nouveau jeu.

Un jeu de rythme pour le PSVR 2

Dans quelques heures, l'éditeur Perp Games devrait faire de grosses annonces au sujet du PSVR 2. On attend des choses totalement inédites, des présentations détaillées et la révélation de versions physiques pour certains titres. Lesquels ? Bonne question, mais ça devrait concerner avant tout des productions indépendantes. Peut-être l'indispensable Beat Saber qui revient sur PlayStation VR 2 ? On peut au moins l'espérer.

Le hit de Beat Games sera soutenu par un autre jeu de rythme à la sortie du casque PS5 : Drums Rock. Le Guitar Hero / Rock Band VR de la batterie.

Drums Rock est un jeu de batterie d'arcade pour la réalité virtuelle, suivez le rythme du rock avec vos tambours et écrasez les démons. Chaque note est représentée par un ennemi, et ils seront écrasés en tapant sur les tambours. Vivez une campagne unique : avec différents niveaux, défis, chansons et mondes. Via Steam.

Vu l'instrument au cœur de l'expérience, Drums Rock n'est pas fait pour jouer du classique mais du rock au sens large. Entre musiques originales et très connues (Black Betty, I love rock'n'roll...), le jeu brasse un peu dans tous les styles (hard rock, heavy metal ou encore Nu metal).

Drums Rock se veut apparemment accessible avec quatre modes de difficulté, mais pour grimper dans les classements en ligne, il va falloir faire partie des meilleurs batteurs et vaincre les boss du mode campagne. Un solo dont la durée de vie dépasse les 5 heures. Chaque victoire permettra de débloquer de l'équipement ou des pistes supplémentaires.

La bande-son de Drums Rock

La bande-son de Drums Rock comprend plus de 20 musiques et les voici :