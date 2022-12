Il avait été mentionné, mais ne s’était pas encore montré, After The Fall confirme son arrivée sur PSVR 2 en vidéo.

Après avoir rencontré un franc succès sur PCVR et PSVR, le Left 4 Dead like After The Fall débarquera dans une édition ultime sur PSVR 2 dès le lancement de ce dernier.

After The Fall va jeter un froid sur PSVR 2

After The Fall Complete Edition arrivera donc dès le 22 février prochain sur le nouveau casque VR de Sony et embarquera tout le contenu sorti jusqu’ici ainsi que deux nouvelles zones de combat : l'hôpital et le métro. En plus de ses nombreux DLC, le jeu profitera de toutes les capacités du PSVR 2 pour améliorer son expérience. On nous annonce donc un champ de vision augmenté à 110°, une résolution 4K, du HDR et de l’audio 3D. Évidemment, le retour haptique du casque et des manettes sera mis à contribution, tout comme les gâchettes adaptatives, autres technologies phares du PSVR 2.

Pour celles et ceux qui seraient passés à côté de cet excellent shooter coopératif, After The Fall embarque les joueurs dans un Los Angeles post-apocalyptique complètement gelé. Le hic, c’est qu’en plus du froid, des créatures pullulent maintenant un peu partout en formant des hordes. Afin de survivre à la fin du monde, vous pourrez coopérer jusqu’à 4 joueurs pour parcourir différentes missions et affronter des boss absolument énormes ou vous affronter dans des arènes en jouant à différents modes de jeu compétitifs. Dans tous les cas, récolter des ressources et crafter son équipement sera d’une importance capitale si vous comptez tenir bon face à l'invasion.