Le lancement du PSVR 2 approche à grands pas. Sony intensifie sa campagne de communication à l’approche du grand jour et lève aujourd’hui le voile sur la liste complète des 30 jeux qui accompagneront le lancement de son nouveau casque VR. Voici tous les titres qui seront disponibles le 22 février 2023 et ceux qui arriveront d’ici le mois suivant.

Les jeux de lancement du PSVR 2

Le line-up de lancement du PSVR 2 est officiel. Jusqu’alors, Sony n’avait dévoilé que 11 titres qui seront disponibles sur le casque en réalité virtuelle cette année. L’éditeur dévoile désormais 13 jeux supplémentaires qui seront ajoutés à la bibliothèque pendant la période de lancement jusqu’en mars. On retrouve évidemment des futures killer-apps dont Horizon Call of the Mountain, No Man’s Sky Resident Evil Village ou encore Gran Turismo 7 via une mise à jour gratuite. Voici sans plus attendre la liste complète :

After the Fall - (Vertigo Games)

Altair Breaker - (Thirdverse)

Before Your Eyes - (Skybound Interactive)

Cities VR - (Fast Travel Games)

Cosmonious High - (Owlchemy)

Creed Rise to Glory: Championship Edition - (Survios, période de lancement)

The Dark Pictures: Switchback - (Supermassive, période de lancement)

Demeo - (Resolution Games)

Dyschronia: Chronos Alternate - (MyDearest Inc., Perp Games)

Fantavision 202X - (Cosmo Machia, Inc.)

Gran Turismo 7 - (mise à jour gratuite de la version PS5 de GT7 sur PSVR 2)

Horizon Call of the Mountain - (Firesprite, Guerrilla)

Job Simulator - (Owlchemy)

Jurassic World Aftermath - (Coatsink)

Kayak VR: Mirage - (Better Than Life)

Kizuna AI - Touch the Beat! - (Gemdrops, Inc.)

The Last Clockwinder - (Pontoco/Cyan Worlds)

The Light Brigade - (Funktronic Labs, l'achat comprend les versions PS VR et PSVR 2)

Moss 1 & 2 Remaster - (Polyarc)

NFL Pro Era - (StatusPro, Inc., mise à niveau PSVR 2 gratuite)

No Man's Sky - (Hello Games, période de lancement)

Pavlov VR - (Vankrupt)

Pistol Whip - (Cloudhead, mise à niveau gratuite)

Puzzling Places - (Realities.io, période de lancement)

Resident Evil Village - (Capcom, via mise à jour gratuite depuis la version PS5 de RE Village)

Rez Infinite - (Enhance)

Song in the Smoke - (17 Bit)

STAR WARS: Tales from the Galaxy's Edge - (ILMxLab)

Synth Riders - (Kluge Interactive, mise à niveau gratuite vers le PSVR 2)

The Tale of Onogoro - (Amata K.K)

Tentacular - (Devolver)

Tetris Effect PSVR 2- (Enhance)

Thumper - (Drool LLC)

The Walking Dead: Saints & Sinners: Ch. 2: Retribution - (Skydance, période de lancement)

Vacation Simulator - (Owlchemy)

What the Bat - (Triband)

Zenith: The Last City - (Ramen VR, mise à niveau gratuite vers le PSVR 2)

Les nouveaux jeux PlayStation VR 2 annoncés

Dans la liste des nouveaux titres annoncés, on retrouve quelques belles surprises. A commencer par Pavlov, un jeu de tir à la première personne qui a reçu un bel accueil sur PC. REZ Infinite et Tetris Connected répondront également présents en exploitant le suivi du mouvement des yeux et en exploitant le retour haptique de la DualSense. La mise à jour de ces deux jeux vers la version PS5/PSVR 2 coûtera malgré tout 9,99 €.

Sony a également profité de cette annonce pour confirmer que la version PlayStation VR 2 de Gran Turismo 7 comprendra l'ensemble du contenu du jeu de base, y compris le multijoueur. Pour en apprendre davantage sur les nouveaux jeux annoncés, on vous invite à découvrir leur présentation sur le PSBlog.