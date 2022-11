Bien qu’il ne sera pas disponible avant le mois de février 2023, le PSVR 2 a d’ores et déjà pu être approché par quelques privilégiés, et le casque VR de Sony fait déjà beaucoup de bruit.

Le PSVR 2 s'annonce très immersif

Lors de son annonce, le PSVR 2 nous avait teasé un grand nombre de fonctionnalités pour renforcer l’immersion des joueurs. Les pads du PSVR 2 auront notamment le droit à un suivi intégral, au retour haptique et aux gâchettes adaptatives, tandis que le casque aura lui aussi le retour haptique dans ses arceaux. Ce dernier pourra également suivre votre regard, scanner l’environnement autour de vous pour y désigner une aire de jeu et même reconnaître vos mains.

C’est d’ailleurs ce dernier point qui a fait parler récemment. Une vidéo disponible sur les réseaux sociaux montre en effet que la détections des mains et des doigts est particulièrement précise et immersive. Le joueur qui tente l’expérience peut en effet contrôler les pagaies de son kayak virtuel aisément, et même tremper son doigt dans l’eau. Une première pour le casque de Sony qui était jusqu’ici cantonné à des PS Move sur sa première version.

Le PSVR 2 devrait donc surprendre de ce côté-là, bien que la fonctionnalité ne soit pas nouvelle dans le milieu. On retrouve en effet la reconnaissance des mains et des doigts sur d'autres casques VR, comme le Meta Quest 2, autre machine VR assez abordable. En parlant d’abordable d’ailleurs, vous retrouverez ici le budget à préparer pour mettre la main sur tout l’attirail VR de Sony. Et si vous n’avez pas de PS5 sous la main, sachez que l'addition peut rapidement piquer dans le portefeuille.

Néanmoins, la sortie du PSVR 2 devrait certainement marquer le marché de la VR et le casque pourra d'office compter sur plus d'une dizaine de jeux dès sa sortie, comme Horizon Call of the Mountain ou encore The Walking Dead Saints and Sinners 2.