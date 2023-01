le très attendu casque PSVR 2 sort bientôt et vous pourrez vous mettre sous la dent un certain PAVLOV VR, FPS qui a de belles promesses.

PAVLOV VR est un FPS disponible sur PC depuis 2017 via Steam et d'après les divers commentaires c'est une très belle pioche. On notera notamment une évaluation très positive sur plus de 32 000 avis, pas mal pour un jeu VR et une technologie est qui est encore bien loin d'être dans la majorité des foyers. Fort de cette réussite, le titre du studio Vankrupt Games va s'offrir une virée sur le casque PSVR 2.

Le FPS PAVLOV VR aussi sur PSVR 2

Voici la nouvelle bande annonce à l'occasion de la sortie du jeu PAVLOV VR via le casque PSVR 2. Le titre a fait le choix intéressant de se dérouler à la fois pendant l'époque contemporaine et à la fois pendant la Seconde Guerre Mondiale, le tout avec la présence d'un mode zombie. En bref on est un peu sur un Call of Duty/Battlefield qui mélange les genres et qui essaye de contenter tout le monde, à savoir les amateurs de WW2 et de combats modernes. On peut presque aussi trouver une proximité avec le FPS Counter Strike notamment avec des objectifs nécessitants de désactiver des bombes.

D'ailleurs dans les maps que l'on peut voir au sein de la vidéo de PAVLOV VR, on trouve pas mal de proximités avec les FPS que l'on a pu nommer ci-dessus.

Voici la liste des différentes mécaniques :

Serveurs dédiés hébergés par la communauté.

Système de lobby hébergé par les développeurs à démarrage rapide.

Modes de jeu Search And Destroy, Deathmatch, King of the Hill et Gun Game.

Équipes multiples de chars opérant de manière réaliste

Bots.

Mode hors ligne.

Champ d'entraînement.

Killhouse.

Chat vocal et communication radio de proximité.

Support de cartes personnalisées avec modkit.

Support des modes de jeu personnalisés.

Support haptique bHaptics et Forcetube.

Que pensez-vous de cette première bande annonce de PAVLOV VR pour le PSVR 2 ? Est-ce le genre de FPS que vous attendez en réalité virtuelle ?