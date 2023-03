L'éditeur Gaijin Entertainment à qui l'on doit le jeu culte War Thunder est actuellement en train de développer un nouveau titre pour le PSVR 2. Il s'agit de Aces of Thunder, un spin-off de son célèbre jeu d’action militaire qui se concentrera exclusivement sur les combats aériens. Cette fois nulle question d'en faire un free to play et le tout sera proposé sur un modèle classique de jeu vidéo payant. C'est à dire que l’ensemble des avions du jeu seront immédiatement accessible après l’achat, et les joueurs débloqueront les éléments cosmétiques au fil de leur progression.

L'immersion avant tout pour le PSVR 2

Un trailer qui donne particulièrement envie

Réalité virtuelle oblige avec le PSVR 2, Aces of Thunder souhaite tout miser sur l'immersion. Ainsi, les batailles se dérouleront toujours exclusivement depuis le cockpit, avec un contrôle complet sur tous les systèmes de vol. L'objectif est de vous donner l'illusion de piloter réellement un avion de chasse. Comme l'explique l'éditeur, dans un premier temps, le jeu se concentrera sur les avions légendaires de la Seconde Guerre mondiale. On pourra ainsi retrouver le P-51 Mustang américain, le Spitfire britannique ou encore le célèbre Messerschmitt Bf 109 allemand. Bref un petit bout d'histoire militaire sur le PSVR 2.

La Seconde Guerre Mondiale, pour commencer

Des avions d'autres époques devraient arriver dans de futures extensions. On pense évidemment à tous ceux de la Guerre Froide. Tous les modes de jeu d’Aces of Thunder offriront des batailles en ligne compétitives avec d’autres pilotes dans différents formats (équipe contre équipe, duels simples, avec des paramètres personnalisés et plus encore). Pour l'instant hélas, il n'y a pas de date de sortie pour le jeu.