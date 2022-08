Tard dans la nuit, Sony a publié un court message sur Twitter pour dévoiler la période de sortie de son PSVR 2. Et comme on pouvait le craindre, il va falloir patienter un peu plus longtemps...

Tel un oiseau de nuit, le CM PlayStation a révélé une information essentielle sur le PSVR 2 : sa période de sortie 2022. Au revoir 2022...

PSVR 2 ne sortira qu'en 2023

Depuis plusieurs mois, les rumeurs autour d'une sortie en 2023 pour le prochain casque VR de Sony se multipliaient. Et c'est donc sans surprise, qu'à minuit, le constructeur a annoncé une arrivée du PSVR 2 pour début 2023. De ce fait, s'il n'y a pas de problème entre temps, les joueurs devraient pouvoir mettre la main dessus d'ici le mois de mars au maximum. Cela permettra peut-être à la firme d'en produire plus et surtout, de fabriquer davantage de PS5 pour les faire fonctionner.

Au lancement du PlayStation VR 2, 20 gros jeux seront disponibles et Resident Evil 4 Remake en fait sûrement partie puisqu'il est attendu pour le 24 mars 2023.

Un beau bébé technologique

Comparé au PSVR 1, le PSVR 2 aura de beaux atouts technologiques à faire valoir. Il aura, enfin, deux manettes avec des sticks qui embarqueront les fonctionnalités de la manette PS5. En plus d'écrans avec une meilleure résolution, il offrira un eye tracking poussé et d'autres options comme une vue transparente.

Bref, Sony semble avoir mis le paquet mais à quel prix ? On voit mal comment la société pourrait franchir la barre des 500€, ce qui serait déjà 100€ plus cher que le précédent, mais le Meta Quest 2 est bien vendu entre 449€ et 549€ aujourd'hui alors qui sait.

Etes-vous intéressés par le PlayStation VR 2 ? Déçus qu'ils ne sortent pas en 2022 ? D'après vous, quel sera son tarif et à quel prix êtes-vous prêts à l'acheter ? Dites nous tout en commentaires.