À mesure qu'on se rapproche du lancement, le PSVR 2 abat ses cartes. Et justement, l'éditeur Perps Games a en quelques-unes dans sa manche qu'il est prêt à jouer.

De nouveaux jeux annoncés pour le PSVR 2

L'éditeur Perps Games est connu pour avoir publié un certain nombre d'excellents jeux en réalité virtuelle en format physique. Grâce à la société, on a par exemple l'incontournable Moss, Wanderer ou The Persistence en boîte. Sans révéler véritablement ses plans, Perp Games tiendra un PSVR 2 showcase dès ce lundi 30 janvier à partir de 19h (heure française). Un showcase spécial co-organisé avec nos confrères d'IGN avec la participation de PSVR Without Parole. Un Youtubeur qui a leaké de nombreuses informations sur le casque PS5, et qui est très investi dans la couverture du futur périphérique.

Qu'attendre ce Perp Games VR Showcase ? Des « annonces énormes », « quelques surprises », des « présentations plus détaillées » de jeux PSVR 2 par leurs créateurs et plus.

Dans ces annonces attendues, Perp Games dévoilera des versions physiques de jeux PSVR 2. Cependant, n'espérez pas voir de gros titres AAA. En général, l'éditeur donne plutôt un coup de pouce aux softs indépendants, qui n'est pas synonyme de qualité moindre - bien au contraire. Du fait de son statut, Zombieland VR Headshot Fever pourrait par exemple en bénéficier, à voir.

Un lancement plus solide que jamais

Sony a visiblement retenu la leçon du PlayStation VR qui, à son lancement notamment, avait été décrié pour son faible line-up. Mais ici, c'est tout l'inverse. Avec plus de 30 jeux à la sortie le 22 février 2023, et dans les semaines suivantes, des AAA et des titres indés, le PSVR 2 a tout pour battre son aîné sur le terrain des critiques et des ventes.

Et surtout, il a ce que peu beaucoup ont réclamé : des gros noms. Le PS VR 2 sera disponible d'emblée avec Gran Turismo 7, Horizon Call of the Mountain, Resident Evil Village, entres autres.