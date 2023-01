Bien que l'annonce n'ait pas encore été faite, un nouveau jeu PSVR 2 a été repéré sur le PlayStation Store. Avis aux fans de Woody Harrelson et Emma Stone...

Une adaptation Sony Pictures sur PSVR 2

Même si un jeu très attendu a récemment fait savoir qu'il ne serait pas au lancement du PSVR 2, le line-up du casque PS5 grossit à vue d'œil. Dernièrement, c'est l'excellent FPS Pavlov VR - alias le Counter-Strike de la réalité virtuelle - qui a réaffirmé sa venue avec une bande-annonce explosive qui donne envie.

Des titres qui feront partie des jeux du lancement - day one et dans les semaines suivantes - tout comme le petit nouveau qui a été découvert par ParolePSVR. Il s'agit de Zombieland VR: Headshot Fever, l'un des films de zombies les plus fous jamais sortis. Une production Sony Pictures.

C'est le studio indépendant XR Games, en collaboration avec Sony Pictures Virtual Reality, qui a livré cette adaptation en 2021. Un jeu d'arcade où l'on dégomme des zombies pour réaliser le meilleur score possible.

Le jeu primé Zombieland : Headshot Fever est une version moderne du classique jeu de tir arcade, conçu de A à Z pour la réalité virtuelle et remodelé pour le PSVR 2. Rejoignez l'équipe de Zombieland et affrontez des hordes de zombies contre la montre. Les combos de tirs dans la tête ralentissent le temps, ce qui signifie que le tireur le plus précis sera celui qui sera le plus rapide. Défiez le tableau des scores en faisant preuve d'adresse, de rapidité et de précision. Via la fiche PlayStation Store.

La date de sortie de Zombieland: Headshot Fever sur PlayStation VR 2 est encore inconnue à l'heure d'écrire ces lignes.