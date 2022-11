Vous avez frôlé la crise cardiaque avec Until Dawn Rush of Blood ? Sa suite spirituelle The Dark Pictures Switchback VR va finir le travail sur PSVR 2.

PSVR 2 fais-moi peur !

PlayStation a récemment inauguré de nouveaux jeux pour son PSVR 2 dont The Dark Pictures Switchback VR. Un titre qui reprend la recette de l'excellent Until Dawn Rush of Blood, mais en l'améliorant avec un rendu visuel sûrement encore plus saisissant et une immersion accrue.

Outre les possibilités permises par les manettes Sense (gâchettes adaptatives, retour haptique), c'est bien le casque qui va apporter une fonctionnalité qui fera fuir les plus fragiles du cœur. Le périphérique inclut en effet la technologie d'eye-tracking qui sera utilisée dans deux cas : pour économiser des ressources et afin de créer des éléments de gameplay.

The Dark Pictures Switchback VR donne un exemple très concret et bien flippant dans la vidéo ci-dessous. Lorsque vous ferez face à des mannequins, clignez des yeux avec le PSVR 2 pourrait vous être fatal car à chaque fois, l'ennemi se rapprochera de l'écran. Vu ce que le studio a fait avec Rush of Blood, on s'attend également à se prendre un screamer en frontal lors de la fermeture brève de nos yeux.

Le PlayStation VR 2 a désormais une date de sortie et un prix qui fait débat actuellement.