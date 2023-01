La nouvelle fonctionnalité du PSVR 2, hyper flippante et interdite aux cardiaques, qui sera employée dans The Dark Pictures: Switchback VR se détaille avec des détails croustillants.

On est enfin en 2023, une année qui rime avec PSVR 2. Un nouveau casque PS5 de réalité virtuelle qui va vous mettre dans tous vos états.

Ne clignez surtout pas des yeux avec le PSVR 2

Le PSVR 2 sera blindé de technologies avancées qui renforceront grandement l'immersion en réalité virtuelle. Et si l'on attend qu'Horizon Call of the Mountain soit une vitrine de premier ordre pour le casque, un autre jeu pourrait lui piquer la vedette dans notre cœur : The Dark Pictures: Switchback VR. Un jeu de tir à l'ancienne horrifique où l'on est piégé à bord d'un roller coaster, sans possibilité de s'échapper.

Une suite spirituelle à Until Dawn Rush of Blood qui pourrait bien vous provoquer une véritable crise cardiaque cette fois. Si vous clignez des yeux, les mannequins de The Dark Pictures: Switchback VR, autrefois immobiles, se mettront à bouger et à s'approcher dangereusement de vous jusqu'au jumpscare grâce à la fonctionnalité eye-tracking (suivi du regard).

Alejandro Arqué Gallardo, réalisateur du jeu, a expliqué dans les colonnes d'Edge Magazine n°380 :

Sur une porte figure l'instruction « ne clignez pas des yeux » et derrière elle, une salle remplie de mannequins couverts de sang, portant des masques d'arlequins avec des corps tordus dans des positions peu naturelles. Arrive alors un moment où on ne peut s'empêcher de laisser les paupières se fermer. Dès que l'on rouvre les yeux, les mannequins ont été réorganisés. Un autre battement de paupières et le phénomène se reproduit sauf que l'un d'eux a pris vie. En répétant ce processus, on apprend à utiliser nos yeux de manière tactique pour ne cligner des yeux que lorsque nos armes sont prêtes. Via UploadVR.

L'exemple en vidéo

Ça s'annonce flippant à souhait, même en étant prévenu par une pancarte, et on espère que les développeurs pousseront le vice jusqu'à réaliser de vrais jumpscares plus inattendus avec. Rappelez-vous la dame qui surgit devant vous dans Until Dawn Rush of Blood...

Une démo technique avec The Dark Pictures: Switchback VR

Le retour haptique et les gâchettes adaptatives des manettes Sense feront aussi le spectacle d'après le directeur de The Dark Pictures: Switchback VR.

Avec le retour haptique, vous ressentez le mouvement des montagnes russes sur les rails. Vous ressentez le vent et la pluie sur vos mains. Pour ce qui est des gâchettes adaptatives, nous les avons utilisé pour créer des sensations différentes en fonction des armes avec divers niveaux de résistances.

De plus comme l'indique la fiche PS Store du jeu, le moindre choc sera répercuté à travers le PSVR 2 lui-même, par le biais de son propre retour haptique.