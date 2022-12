Sony Interactivement Entertainment annonce un « nouveau jeu » pour son PSVR 2 et pas des moindres. Il s'agit d'un soft que pas mal de joueurs portent dans leur cœur malgré ses défauts.

Fantavision 202X dévoilé sur PSVR 2 en vidéo

Surprise ! L'un des jeux de lancement PS2 annonce son retour totalement inattendu sur PSVR 2. Un titre tantôt moqué par certains, tantôt défendu par d'autres pour son charme : Fantavision renommé ici Fantavision 202X. Ce sera un remake du jeu original avec des graphismes actualités, la prise en charge de la 4K et de la réalité virtuelle.

Fantavision 202X est une production assez atypique de feu SIE Japan Studio (Gravity Rush, Forbidden Siren, Demon's Souls, Ape Escape...), une simulation puzzle-game dans laquelle il faut tirer sur des feux d'artifice. Oui, il fallait y penser !

Le principal but est d'attraper aux moins trois feux d'artifice de la même couleur et de tirer dessus dans le ciel de nuit. Vous pouvez également attraper des feux d'artifice de différentes couleurs en utilisant Wild Fireworks et en tirant dessus avec Daisy Chain, qui combine plusieurs couleurs et collecte des objets pour lancer le mode bonus Starmine. Avec le PSVR 2, vous attrapez des feux d'artifice en les visant et en appuyant sur la gâchette, puis sur cercle. Le casque PlayStation VR 2 et ses manettes Sense vous offrent une expérience immersive pour remplir le ciel étoilé de feux d'artifice étincelants.

Un mode replay, en plus du solo, permettra « d'arrêter le temps pour profiter du spectacle » en modifiant les scènes avec divers effets etc. Avec les détails sur Resident Evil Village PS VR 2, l'arrivée d'After The Fall Complete Edition, le line-up de sortie grossit à vue d'œil.