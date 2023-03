Le PSVR 2 est disponible depuis fin février, et ses utilisateurs continuent d’en tester les limites. Certains ont même essayé de le brancher sur PC et ça fonctionne, mais il y a plusieurs problèmes.

Sony a fini par distribuer son nouveau casque de réalité virtuelle partout à travers le monde. Le PSVR 2 est désormais à la portée de tous, mais pas de toutes les bourses malheureusement. Ce dernier nécessite en effet une PS5 pour fonctionner, laquelle a déjà vu son prix enfler et se vend dorénavant entre 450€ et 550€ (prix de vente conseillé). Ajoutez à cela les 600€ demandés pour le casque et ont arrive à la coquette somme de 1100€ environ, ce qui n'est pas rien.

Quelques braves ont donc tenté de faire fonctionner le casque sur PC. Après tout, le PSVR 2 serait tout de suite plus séduisant si les joueurs pouvaient le faire fonctionner sur une config qu’il possède déjà. Et surprise ! Ça fonctionne, mais il y a deux soucis majeurs.

Faire fonctionner le PSVR 2 sur PC ? Oui, mais non en fait

Tom Warren l'avait bien dit, brancher le PSVR 2 sur PC, ça ne sert pas à grand-chose, même si ça fonctionne. Mais des utilisateurs, réputé lorsqu'il s'agit de parler de VR, ont approfondi la chose et ont eux aussi réussi à faire marcher le casque sur le PC pour se rendre compte… qu’effectivement ça ne servait à rien pour le moment. Bien que cela reste prometteur selon eux.

Il s’avère en effet que le PSVR 2 est bel et bien reconnu par les ordinateurs. Le casque marche alors comme un moniteur virtuel à part entière et peut donc retransmettre ce qu’il se passe sur votre écran PC, directement sur son propre affichage. Notez au passage que le suivi 3D fonctionne également. Au final donc, c’est un mode cinéma plus ou moins similaire à ce que l’on a lorsqu’on le connecte à une PS5.

Le souci, c’est que mis à part ça, on ne peut strictement rien faire d’autre. Aucune application ne fonctionne avec le casque, le PCVR n’est pas fonctionnel ni quoi que ce soit d’autre. En prime, s’amuser à brancher son PSVR 2 pour profiter de ce simple affichage 3D coûte un bras. Il faudra en effet débourser la coquette somme de 300€ (environ) pour mettre la main sur un adaptateur très spécifique comme le VirtualLink Interface Adapter, affiché quant à lui à 350$ (autant en euros).

Sera-t-il un jour compatible PC ?

Mais pour certains amateurs de technologies, il y a tout de même de l’espoir et les bidouilleurs sont déjà au travail pour essayer de rendre le casque totalement compatible. Pour eux, le fait que le PSVR 2 soit reconnu comme affichage virtuel est un premier pas significatif. Reste maintenant à voir dans quelle mesure cette découverte pourra être utilisée par les moddeurs. Mais on sait que ces derniers ont du talent, beaucoup de talent.

Sony de son côté n'a jamais vraiment mentionné l'idée de rendre son PSVR 2 compatible avec le PC. Il a d'ailleurs été très clair dans sa FAQ, le PSVR 2 est dédié à la PS5, point barre. On verra si ça changera à l'avenir, mais ce serait étonnant.