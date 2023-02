Bien que le PSVR 2 ne soit pas compatible officiellement sur PC, il est tout de même possible de le brancher et de s'en servir. Le fonctionnement est cependant très limité.

Moins de 24 heures avant le lancement du PSVR 2 mais les premiers retours affluent déjà depuis plusieurs jours. L'occasion pour certains d'essayer tout et n'importe quoi, comme par exemple connecter le casque PS5 à un PC.

Le PSVR 2 sur PC, c'est possible mais...

Officiellement, le PSVR 2 n'est pas compatible PC, mais officieusement, on a un autre son de cloche. Tom Warren, du site The Verge, a essayé de relier son casque VR PS5 à un ordinateur et il a eu un résultat. Un écran noir ? Un plantage total ? Un périphérique finalement totalement fonctionnel ? Rien de tout cela.

L'essai du journaliste a été en partie concluant dans la mesure où, en branchant le PlayStation VR 2 sur PC, il a obtenu une image. Windows reconnaît bien le nouveau jouet technologique de Sony, mais pas comme un casque de réalité virtuelle. À la place, le système d'exploitation considère qu'il s'agit d'un moniteur supplémentaire et il fonctionne de cette manière. Autrement dit, vous pourrez faire ce que vous voulez en ayant un écran devant vos yeux, mais l'affichage restera bloqué en 1080p. Ce qui est fort regrettable lorsque l'on sait que le PSVR 2 est équipé de panneaux OLED avec des lentilles Fresnel afin d'offrir une résolution de 2000 × 2040 pour chaque œil.

Un PSVR 2 déballé. Crédits : PlayStation.

Les manettes Sense également reconnues

Dans son article, Tom Warren précise aussi que les manettes PSVR 2 Sense sont reconnues par Windows en tant que « contrôleurs de jeu ». Mais ce coup-ci, ça ne sert vraiment à rien. D'après un développeur, il n'y a quasiment aucune chance pour que le PS VR 2 soit un jour totalement fonctionnel sur PC.

Le PSVR 2 sera disponible ce mercredi 22 février 2023 avec plus de 30 jeux à la sortie dont Gran Turismo 7, Resident Evil Village, Horizon Call of the Mountain...