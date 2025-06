C'est officiel, après six ans de bons et loyaux services, le PSVR 2 doit aujourd'hui faire ses adieux à l'un des meilleurs titres disponibles dans son catalogue.

Vous l’avez peut-être déjà oublié, mais chez PlayStation, on donne aussi dans la VR. Il faut dire qu’il est parfois difficile de s’en rappeler quand même le constructeur lui-même se contente d’assurer le service minimum pour son PSVR 2, pourtant vendu au tarif de 449.99€. Heureusement, cela n’empêche tout de même pas certains studios de proposer des expériences très appréciées de la part des amateurs de réalité virtuelle, à l’instar par exemple de l’excellent Beat Saber. Un jeu qui, malheureusement, arrive aujourd’hui en bout de course.

Le PSVR 2 fait ses adieux à l’un de ses meilleurs jeux

En effet, dans un communiqué publié sur son site officiel, Beat Games a annoncé que le suivi de Beat Saber était désormais arrivé à son terme sur PS4 comme sur PS5. De fait, plus aucune mise à jour ne sera proposée à compter de ce mois de juin 2025. « Notre passion pour la VR reste inébranlable » précise toutefois le studio. « Nous sommes ravis des possibilités qui s’offrent à nous et de ce que nous pouvons apporter aux fans de Beat Saber qui ont suivi ce voyage avec nous au cours des sept dernières années ».

Mais alors, qu’est-ce que cela signifie pour les joueurs PS VR et PSVR 2 ? On vous rassure tout de suite : non, le jeu n’est pas voué à disparaître. Le titre comme tous les contenus qui l’ont accompagné resteront accessibles, tant pour ceux qui les ont d’ores et déjà achetés que pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans l’aventure à l’avenir. En revanche, Beat Games précise que les jours du multijoueur de Beat Saber sont désormais comptés, puisque les fonctionnalités en ligne de ce dernier cesseront définitivement à partir du 21 janvier 2026.

Un au revoir temporaire pour la licence ?

C’est donc officiellement une page qui se tourne pour le studio, qui ne manque pas de remercier les joueurs pour leur soutien durant toutes ces années. « Nous sommes reconnaissants du soutien incroyable que vous nous avez apporté au fil des ans, et nous sommes impatients de partager ce que l’avenir réserve à Beat Saber ». Serait-ce là la confirmation que Beat Games n’en a pas encore terminé avec la licence ? On dirait bien. Quant au fait de savoir si elle reviendra sur PSVR 2 ou ailleurs, il va falloir attendre pour le découvrir.

Source : Beat Games