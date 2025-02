Sorti le 22 février 2023, le PSVR 2 était l'occasion pour Sony d'investir dans la réalité virtuelle, en premier lieu sur PS5. Malheureusement, malgré une fiche technique très aguicheuse, la niche qu'est la VR a joué contre lui, et plus encore son prix un brin prohibitif. Un gros manque à gagner pour PlayStation, qui a d'ailleurs mené à de nombreux licenciements et la fermeture du studio londonien au sein de la division VR du groupe. Deux ans plus tard, voilà que le casque se fend d'une nouvelle qui fait sens, mais qui intervient peut-être trop tard.

Opération séduction tardive pour le PSVR 2 ?

Cela fait plusieurs mois que nous n'avions plus entendu parler du PSVR 2. Un silence radio malheureusement compréhensible, étant donné les résultats décevants, en tout cas pour Sony, de son dernier casque VR. Après un lancement plutôt réussi, celui-ci s'est en effet enlisé, la faute à un prix un peu trop élevé, même pour les belles propositions qu'elle implique, et un line-up de jeux qui peinait à évoluer. Même l'adaptation de grands classiques de la VR au PSVR 2 n'a pas été suffisant. Après l'ajout d'un accessoire permettant de brancher le casque à un PC (cela dit pas donné), tout portait à croire que Sony avait décidé d'enterrer le produit.

Mais voilà que le géant japonais s'est tout fraîchement fendu d'une annonce qui pourrait aider à relancer l'intérêt autour du PSVR 2 : une importante baisse de prix. Au lieu de la coquette somme de 599,99 euros demandée au lancement, il passe en effet à 449,99 euros, soit 150 euros de moins. L'annonce nous provient du PlayStation.Blog, avec le titre « Un meilleur prix pour PlayStation VR2 ». Cette baisse sera effective courant mars, donc dans les prochains jours.

L'annonce ne vient d'ailleurs pas seule. En plus d'une réduction du PSVR 2 seul, un pack contenant le casque VR et le solide titre exclusif Horizon Call of the Moutain se présente également au même prix : 449,99€. Une baisse de 150 euros sera-t-elle suffisante pour offrir une forme de rédemption au casque, ou est-ce trop peu, trop tard ? Verdict dans les prochains jours, lorsque cette réduction sera effective.

© Sony

Source : PlayStation.Blog