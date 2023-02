Sony se prépare doucement à lancer son PSVR 2, son nouveau casque de réalité virtuelle équipé de tout un tas de nouvelles technologies de pointe et de fonctionnalités innovantes. 4K, HDR, retour haptique ou encore suivi oculaire… le constructeur compte bien mettre le paquet.

Et pour ça, il a aussi besoin de jeux. Alors qu’une trentaine sont déjà annoncés pour le lancement et qu’une centaine sont en cours de développement, 4 nouveaux titres non-annoncés viennent d’être leakés… par PlayStation.

3 portages de jeux existants sur PSVR 2...

Une petite surprise pour débuter ce week-end que l’on doit à la branche allemande de PlayStation Blog qui aurait diffusé un poil trop tôt un article faisant le tour de tous les jeux disponibles au lancement du PSVR 2.

Coincé entre Horizon Call of the Mountain, Resident Evil Village, Gran Turismo 7 ou encore Tentacular, le site répertorie 4 jeux surprise, dont la suite d’un des titres VR les plus appréciés de ces dernières années.

Parmi ces 4 jeux surprise on retrouve donc Wanderer, un jeu d’aventure qui nous fait voyager dans le temps à travers plusieurs réalités. Sorti début 2022, le jeu propose plusieurs énigmes de style escape game, une narration aux petits oignons et des graphismes de haute volée.

Vient ensuite GORN, un jeu de combat extrêmement populaire depuis sa sortie en 2017 qui mise avant tout sur le fun et les combats sanglants. Un titre aussi gore que drôle.

PlayStation Blog répertorie également un certain Project Wingman un shooter aérien, développé par le studio Sector D2, qui nous met aux commandes de plusieurs avions de chasse dans des combats intenses. Voltige et sensations fortes sont au programme.

Trois jeux d’ores et déjà disponibles sur d’autres plateformes et qui s’offriraient donc une seconde jeunesse sur PSVR 2. Une belle petite surprise, mais pas très surprenante. Beaucoup moins que le dernier jeu leaké en tout cas.

Wanderer sur PSVR

... et un dernier inédit qui fera plaisir aux fans

Puisque ce quatrième jeu n’est autre que Solaris Offworld Combat 2, suite directe, et très attendue par les fans, du premier opus du même nom. Un fast FPS à la croisée de DOOM et Quake qui propose d’intenses affrontements armés en solo ou en multijoueur. Le titre est développé par le studio First Contact, déjà derrière l’excellent Firewall Zero Hour, le prochain Firewall Ultra lui aussi attendu sur PSVR 2. Une excellente nouvelle qui devrait assurément ravir les fans, d'autant que cette suite attendue n'avait encore jamais fait parler d'elle avant ce leak.

Mais peu après la fuite de PlayStation, le studio s’est d’ailleurs fendu d’un communiqué sur Twitter qui annonce une révélation imminente de son Solaris Offworld Combat 2.

Une boulette de PlayStation Blog qui aurait donc vendu la mèche avant l’heure. D'ailleurs si l'article a été supprimé, il est encore consultable via les archives. Si les dates de sortie de tous ces jeux ne sont pas encore connues, la fenêtre de sortie qui était affichée dans l'article quant à elle suggérait une arrivée au lancement du PSVR 2, ou en tout cas, non loin. On attendra tout de même une officialisation de tout ça pour en avoir le cœur net, mais l’existence de ces quatre jeux sur PSVR 2 semble bien réelle.

Et vous, vous comptez mettre la main sur ce PSVR 2 ?