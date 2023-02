Le PSVR 2 est lancé et Sony, sans crier gare, a annoncé l’arrivée d’une dizaine de jeux supplémentaires pour son casque VR PS5. Un beau line up.

Après nous avoir vendu son casque durant des mois en mettant sans cesse en avant ses nouvelles technologies, comme la prise en charge d’un affichage 4K, du HDR, du suivi oculaire ou encore du retour haptique des manettes et du casque, le PSVR 2 sort enfin, avec dans son sillage, une tonne de jeux. Il sera d'ailleurs possible de tester certains gros jeux gratuitement.

Bien qu’il ne veuille pas se plier à la rétrocompatibilité des jeux du premier PSVR, le nouveau casque de Sony s’est assuré d’avoir près d’une quarantaine de titres à son lancement, ou proche de celui-ci.

Tous les jeux de lancement du PSVR 2

Jusqu’ici, on savait qu’environ une trentaine de titres étaient prévus et l’on pensait que s’en était fini pour le lancement, mais non. Sans crier gare, Sony s’est fendu d’un post sur son site officiel pour nous annoncer 10 autres jeux à venir qui n'étaient pas encore officiellement présentés. Certains d’entre eux avaient d’ailleurs déjà fait l’objet de quelques rumeurs récemment.

En plus des 30 jeux PSVR 2 déjà prévus au lancement donc, voici la liste des nouveaux titres attendus.

Another Fisherman’s Tale

GORN

Hellsweeper VR

Nock: Bow + Arrow Soccer

Ragnarock

Runner

Startenders: Intergalactic Bartending

Swordsman VR

Another Fisherman’s Tale, pêche et puzzle-game

Suite d'A Fisherman’s Tale, puzzle-game récompensé à de multiple reprises, Another Fisherman’s Tale est un jeu d’aventure qui embarque les joueurs dans un univers coloré complètement délirant rappelant un peu les histoires pour enfants. On sera amené à contrôler une sorte d'aventurier marionnette dont chaque partie du corp pourra être détachée et contrôlée indépendamment. L'occasion d'utiliser des capacités uniques et de profiter de plusieurs mécaniques de jeu atypiques. Another Fisherman’s Tale mélangera également un zeste de narration avec une tonne de puzzles, le tout saupoudré d'humour légère.

GORN, pour les gladiateurs

Après une sortie sur PSVR 1, GORN reviendra dans une toute nouvelle version sur PSVR 2 dès le 16 mars prochain. Au menu, comme dans le jeu d'origine, des combats en arène extrêmement sanglants, des démembrements dans tous les sens et une bonne grosse dose de fun. GORN arrivera sur le nouveau casque de Sony avec toutes les mises à jour ajoutées à ce jour ce qui comprend de nouveaux ennemis, de nouvelles armes ou encore des modes de jeu supplémentaires et des arènes flambant neuves. Ça va trancher !

Nock: Bow + Arrow Soccer, le Rocket League préféré de Robin des bois

Nock, est un jeu OVNI et psychédélique qui propose aux joueurs de s'affronter dans un sport unique et complètement WTF mélangeant foot et tir à l'arc. Dans des arènes fermées façon Rocket League, deux équipe devront s'affronter dans des match à points pour remporter la victoire. C'est bizarre, mais ça promet tout de même d'être rigolo. Pour les plus téméraires, le jeu proposera également des matchs classés et quelques récompenses à gagner. Nock : Bow + Arrow Soccer déboulera sur PSVR 2 au mois de mars, mais n'a pas encore de date de sortie définitive.

Hellsweeper VR, pour trancher du démon sur PSVR 2

Hellsweeper VR triche un peu puisque s'il est annoncé en même temps que ses camarades, il n'a toujours pas donné sa date de sortie. On suppose donc qu'il ne devrait pas tarder à pointer le bout de son nez, mais tout de même. Ce FPS ultra brutal, développé par les papas d'Arizona Sunshine, nous embarquera directement en enfer où il faudra décimer du démon à grands coups d'épée et de flingue. Le studio derrière le jeu affirme que la physique, quelque peu loufoque, du titre est l'une de ses plus grande force. On attendra d'y jouer pour en avoir le cœur net, mais vu d'ici Hellsweeper VR a surtout l'air d'un gros défouloir bien dynamique.

Ragnarock, mais pas God of War

Après avoir fait le beau sur les autres plateformes VR du marché, Ragnarock débarque avec son drakkar sur PSVR 2 et compte bien nous gaver de rock et de métal. Jeu de rythme endiablé, Ragnarock propose plusieurs dizaines de musiques rock, hardrock et métal de grand groupe comme Alestorm, Celkilt, GloryHammer ou encore Wind Rose. Cette nouvelle version de Ragnarock proposera tout le contenu sorti jusqu'à présent, plusieurs modes de jeu, dont des affrontements contre d'autres joueurs et bien évidemment, un leaderboard mondial.

Runner, l'anime des années 80

Très inspiré des animes des années 80, Runner est un jeu d'action ultra nerveux à la direction artistique très flashy. Lancés à pleine vitesse dans des courses-poursuites endiablées, les joueurs devront se débarrasser de tout un tas d'adversaires en utilisant diverses armes et en veillant à ne pas planter leur bolide dans le décor. Le jeu proposera 9 décors différents et chaque partie sera générée aléatoirement. Enfin, un roman graphique apportera quelques éléments narratifs histoire d'excuser un tel carnage… ou pas d'ailleurs.

Startenders: Intergalactic Bartending, cocktail spatial

Vous vous demandiez encore ce que faisaient Les Gardiens de la Galaxie entre deux films ? Startenders devrait vous en donner un aperçu. Dans ce jeu très coloré, vous tenez… un bar. Mais par n'importe quel bar, un bar à cocktails intergalactique où tout un tas d'espèces extraterrestre bizarres viennent s'attabler. Recettes loufoques, personnages haut en couleur et défis en tout genre vous attendent dans ce Job Simulator (lui aussi dispo sur PSVR 2 d'ailleurs), mais façon OVNI. Les développeurs annoncent également un grand nombre d'objets sympas à déverrouiller entre deux verres. Notez par ailleurs que si vous avez déjà le jeu sur PSVR 1, la mise à jour vers le PSVR 2 est entièrement gratuite.

Sushi Ben, ce n'est pas ce que vous pensez

Alors, oui, il est bien question d'un restaurant de sushi, mais non, vous n'avez pas besoin de faire le service comme on pourrait le croire. En réalité, Sushi Ben est bien plus que ça, c'est un jeu d'aventure narratif, écrit par l'auteur derrière Hatoful Boyfriend qui vous fera faire tout un tas de choses sous forme de minis jeux notamment. Pêcher, jouer au ping-pong, chasser des démons… Oui, on ne vous a pas dit que tout semblait cohérent, simplement que ça avait l'air ultra diversifié et très coloré.

Swordsman VR, ici aussi ça tranche sec

Non content d'avoir GORN et Hellsweeper VR dans son lineup, le PSVR 2 ajoute un autre titre spécialisé dans le découpage de pixel, Swordman VR. Comme son nom l'indique, le jeu concentre principalement son gameplay autour de l'escrime, ou du moins, du maniement de diverses armes blanches. Fier de sa physique et de la localisation de ses dégâts, le jeu met en avant un déluge de violence et de démembrements dans sa dernière bande-annonce. Ce dernier propose en réalité un peu plus comme des boss plutôt impressionnants et plusieurs thématiques. Mais globalement, oui, c'est bien le réalisme de sa physique et du maniement de ses armes que Swordman VR tire son épingle du jeu. Il est d'ailleurs réputé et apprécié pour ça sur Steam notament.

Unplugged: Air Guitar, Guitar Héro sans les accessoires sur PSVR 2

Comme Beat Saber, Ragnarock ou encore Synth Riders, Unplugged viendra lui aussi représenter le genre « jeux de rythme » sur PSVR2. Ici, pas de katanas, de boules magiques ou de marteaux, mais bien une « air guitar » en guise d'instrument. Unplugged : Air Guitar débarquera avec plusieurs dizaines de titres dans sa playlist et mettra à l'honneur de véritables légendes du rock comme Ozzy Osbourne, The Offspring ou encore Weezer.

Les 30 autres jeux PSVR 2 prévus pour le lancement

Ces nouveaux venus s'ajoutent donc à la déjà longue liste de titres déjà annoncés au cours de ses derniers mois. Parmi eux, on note notamment l'arrivée d'un mode VR compatible pour No Man's Sky, Resident Evil Village ou encore Gran Turismo 7, une exclusivité qui annonce déjà du très lourd, Horizon Call of the Mountain et tout un tas d'autres jeux qui ont déjà fait leurs preuves par le passé comme Moss (pour ne citer que lui). De plus, plus d'une centaine de titres sont actuellement en développement, ce qui promet du très bons pour les mois et années à venir. Le prochain State of Play devrait d'ailleurs nous en présenter quelques-uns.

Les 30 autres jeux attendus sur PSVR 2