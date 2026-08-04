L'ère est à la nostalgie pour les joueuses et joueurs PSP de l'époque. Bandai Namco vient d'annoncer le retour 15 ans après d'un jeu tiré d'une licence qui a connu des dizaines et des dizaines d'épisodes.

Il y a 15 ans, ou plutôt 14 ans sous nos latitudes, vous faisiez peut-être partie des joueuses et joueurs de Super Robot Taisen Z 2 Saise-hen sur PSP. Connu chez les anglophones sous le titre Super Robot Wars ZII, le jeu s'inscrit dans la lignée d'une licence apparue au tout début des années 1990 qui fait la part belle aux mechas et notamment à la saga Gundam. Or, Bandai Namco a décidé de le ressortir des cartons pour une version remastérisée.

Super Robot Taisen Z 2 Saise-hen, le retour d'un classique de la PSP

Décidément, il s'en passe des choses autour de Gundam en ce moment. Le célèbre anime de mecha n'a pas fini de faire plaisir à ses fans. Preuve en est l'annonce toute fraîche de la part de Bandai Namco du retour d'un jeu PSP qui faisait figurer à son roster un nombre record de séries du genre. Ce jeu, ce n'est autre que Super Robot Taisen Z 2 Saise-hen, un tactical-RPG plutôt corsé.

Sorti sur PSP en 2012 chez nous, soit un an après le Japon, Super Robot Taisen Z 2 Saise-hen fait suite au premier “Super Robot Wars Z”. Il nous embarque ainsi en plein cœur d'un multivers entre les séries mechas, dans lequel une menace émerge pour perturber l'ordre du monde actuel. Il s'agit alors de prendre part à une bataille dense et complexe, avec des combats dynamiques, pour tenter de repousser le Saint Royaume d'Insaraum.

Si le jeu a pu passer sous les radars chez certains joueurs, surtout sur une console comme la PSP qui n'a pas eu le succès commercial espéré en Occident, ce n'en est pas moins un classique. Bien qu'il s'inscrive dans une franchise de grande envergure, il l'a marquée à plus d'un titre :

Il affiche un casting énorme, avec 40 séries différentes représentées (Gundman, Mazinger, Code Geas...)

représentées (Gundman, Mazinger, Code Geas...) L'histoire apporte une véritable conclusion à l'arc Z

à l'arc Z Bien que ce soit un jeu PSP, il a un contenu très riche , digne d'une production pour une console de salon

, digne d'une production pour une console de salon Des nouveautés de gameplay pour plus de confort

Si vous étiez passé à côté à l'époque, vous allez donc pouvoir redécouvrir ce classique de la PSP. Bandai Namco vient en effet d'annoncer la production de Super Robot Wars Z II Ruination Remastered. Ce sera donc l'occasion de se replonger dans cette version redéfinie de Super Robot Taisen Z 2, qui aura droit pour la première fois à une traduction hors Japon. La date de sortie est déjà fixée à 2027, sans plus de détail. Nous ignorons également les plateformes concernées.