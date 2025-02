Après 24h complètes de panne, le PSN est enfin de retour et l'ensemble des services sont à nouveau fonctionnels. Pour autant les joueurs n'en démordent pas et le font savoir.

MAJ 9/02 à 6h37 : seulement quelques minutes après la publication originale de cet article, Sony a annoncé faire un geste à certains joueurs suite à la panne du PSN.

Le weekend s’annonçait chargé pour beaucoup de joueurs. Entre l’essai gratuit qui permettait de profiter de Call of Duty Black Ops 6 et surtout la beta de Monster Hunter Wilds, les gamers avaient de quoi s’occuper. La chasse aux monstres a cependant coupé court. Dans la fin de soirée du vendredi 7 février 2025, le PSN a commencé à vaciller avant de finir complètement dans le rouge. Connexion, jeu en ligne, utilisation du PS Portal, certains jeux solos aux composantes online inaccessibles… les services de PlayStation étaient complètement en rade. Là où le constructeur se montre généralement réactif, une affaire de quelques heures, la panne a duré pendant près de 24h, sans presque aucune communication de la part de Sony.

Le PSN refonctionne entièrement

Le service a commencé seulement à redonner des signes de vie aux alentours de 21h le samedi 8 février 2025. Quelques composantes étaient à nouveau accessibles progressivement pour tous les joueurs PS5 comme PS4. Le site officiel permettant de vérifier l’état du PSN clignotait quant à lui toujours de rouge, et Sony n’avait pas par encore pris la parole. Cette fois, c’est officiel, l’ensemble des services sont à nouveau fonctionnels, une journée, complète plus tard. C’est aux alentours de minuit que PlayStation a annoncé la bonne nouvelle : “ Le PSN a été rétabli. Vous devriez pouvoir accéder aux fonctionnalités en ligne sans problème. Désolé pour la gêne occasionnée, bon jeu ! “.

Un petit message et puis s’en va. Aucune explication sur les raisons de cette panne, alors même que les utilisateurs s’inquiétaient d’un nouveau hack comme celui de 2011, alors même que Microsoft a de son côté déjoué une attaque ce weekend. En tout, Sony n’aura pris la parole qu’à deux reprises durant cet arrêt des services du PSN : pour annoncer travailler dessus et quand les soucis ont été réglés. C’est trop peu aux yeux de nombreux joueurs, qui estiment que la communication de Sony est trop insuffisante.

Un geste pour les abonnés au PS Plus

“ C’est une façon horrible de tenir vos utilisateurs informés. Juste un post sur les réseaux sociaux après 24h. Par pitié engagez quelqu’un avec de bonnes compétences en communication. N’importe quelle info ou mise à jour est toujours mieux que rien du tout”, peut-on par exemple lire sous le tweet officiel de PlayStation annonçant le rétablissement du PSN. Un message qui a récolté plus de 3000 likes en l’espace de quelques heures et qui résume assez bien la gronde des joueurs. Les abonnés PS Plus l’ont eu aussi mauvaise. “Donc c’est pour ça qu’on paye plus maintenant ? Pour ne pas pouvoir jouer le weekend et avoir des services en rade ?”, explique par exemple un commentaire qui reste assez mesuré par rapport au reste. La première panne PSN de l’année est quoiqu’il arrive terminée, en espérant que Sony gère mieux la prochaine, qui semble inévitable au vu du passif du constructeur.

Face à la gronde des joueurs, le constructeur a finalement repris la parole dans un troisième message. PlayStation a annoncé faire un geste à l'ensemble des membres du PS Plus. 5 jours d'abonnement supplémentaires leurs seront ainsi crédités, sans qu'ils aient besoin de faire une quelconque manipulation.