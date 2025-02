Il y a quelques jours, une très grosse panne frappait le PSN, mettant tous les services PlayStation hors service. Durant plusieurs heures, les joueurs PS5 et PS4 ne pouvaient plus utiliser les jeux et modes multijoueurs, les messageries, la boutique ou même parfois leurs jeux solo dans le cas de connexion obligatoire ou de problème avec les licences. Une vague de protestation s’en est suivi, le ras-le-bol est complet. Malheureusement, alors qu’on pensait que tout était redevenu à la normale, les choses semblent repartir en sucette pour une poignée de joueurs grandissante. Oui, le PSN est encore mort pour certains.

Le PSN est down pour certains joueurs, ça recommence

Comme rapporté par plusieurs joueurs sur certains forums notamment, le PSN fait des siennes. Bien que sur le site PlayStation permettant de checker l’état des services, tout semble être au vert, dans les faits, des dizaines de retours témoignent du fait que plusieurs fonctionnalités semblent avoir des problèmes. Ça toucherait notamment le cloud, qui ne fonctionne plus correctement, et ne permettrait plus de lire les jeux. Pour certains, l’accès aux sauvegardes est impossible tandis que d’autres ne peuvent même plus utiliser le service via leur PlayStation Portal.

Une capture d'un utilisateur Reddit, d'autres sont dans le même cas et répondent dans les commentaires

Si le nombre de témoignages grandit, et que l’on peut constater un petit pic de plaintes dans la soirée du 17 février sur les sites de détection comme DownDetector, l’incident semble relativement léger pour le moment. On notera tout de même qu’il touche suffisamment de joueurs pour mériter d’être surveillé de près. Pour l’heure en tout cas, ça ne semble pas bousculer les habitudes de PlayStation qui n’a pas communiqué sur le sujet. Le pépin sera peut-être réparé en silence, comme c’est souvent le cas, sauf si les choses s'enveniment. On gardera l'œil ouvert.

Et vous, de votre côté, un problème avec le cloud ou un autre service du PSN ?

Capture via Down Detector

Source : PlayStationLifeStyle, Reddit, DownDetector