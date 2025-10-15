Les mois défilent et les soucis avec. Si l’on est loin de l’énorme panne qui avait paralysé l’écosystème PlayStation en septembre dernier, le PSN a, à nouveau, des problèmes qui handicapent de nombreux joueurs partout dans le monde. Les serveurs rencontrent actuellement de nouveaux soucis qui impactent notamment les services liés aux jeux en ligne, mais pas que.

Une nouvelle panne partielle pour le PSN

C’était la mauvaise surprise du soir ou du matin. Les couche-tard ou les lève-tôt ont en effet pu constater que le PSN subissait à nouveau une panne partielle. Que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Canada ou même au Japon, les joueurs PS5 comme PS4 rencontrent presque tous les mêmes soucis. Le jeu en ligne rencontre divers problèmes, laissant certaines personnes dans l’incapacité de lancer leurs jeux numériques. « Vous rencontrez peut-être des difficultés pour lancer des jeux, des applications ou des fonctionnalités réseau. Nous faisons notre possible pour résoudre ces problèmes dans les meilleurs délais. Merci de votre patience », explique PlayStation sur son site officiel.

À l’heure où ces lignes sont écrites, les soucis du PSN persistent toujours. En outre, vous pourriez rencontrer des problèmes pour jouer en ligne, accéder à l’aide au jeu, obtenir certains trophées ou les synchroniser, streamer votre catalogue ou encore à participer à des tournois. Cette panne partielle du PSN a d’abord été constatée dans la soirée du 14 au 15 octobre 2025, aux alentours de 3h du matin, selon les rapports de DownDetector. Cela devrait, comme souvent, être une affaire d’heures avant que le constructeur japonais ne règle cette panne partielle. Pas de panique donc, vous devriez être en mesure de rejoindre vos mates sur Battlefield 6 en rentrant du boulot ou de l’école.

Liste des services impactés par la panne du PSN ©Gameblog

Que faire en attendant que le problème soit résolu ?

PlayStation est donc sur le coup et il n’y a malheureusement rien d’autre à faire que d’attendre. D'ici-là, il faudra patienter comme le reste de vos camarades et surveiller le site officiel de PlayStation, qui permet de vérifier l’état de ses services. Il vous est toujours possible de patienter jusqu’à ce que le problème soit résolu en jouant à vos bons vieux jeux solo qui ne demandent aucune connexion obligatoire au PSN, à condition que vous parveniez à les lancer, ce qui n'est visiblement pas donné à tout le monde.

Source : PlayStation