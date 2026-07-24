Un mois après la dernière panne, le PSN est encore down depuis ce 24 juillet 2026. De nombreux joueurs ne peuvent plus accéder à leurs jeux achetés et aux autres services.

Ces dernières semaines sont décidément chahutées pour les joueurs PlayStation. Sony leur a révélé que la production des jeux physiques sur son écosystème s’arrêterait en 2028, date à laquelle la PS6 pourrait débarquer. Au même moment, l’air de rien, le constructeur japonais annonçait également la fermeture des boutiques pour la PS3 et la PS Vita prochainement. La communauté en a gros, et il suffit d’un coup d'œil sur les réseaux sociaux du constructeur pour s’en rendre compte. Depuis des semaines, les joueurs tentent de faire valoir leurs droits en tentant de mettre la pression sur PlayStation, qui devrait maintenir sa décision coûte que coûte. Voilà désormais que le PSN est à nouveau victime d’une panne majeure, qui sévit au niveau mondial. Voici ce que l’on sait.

Le PSN actuellement victime d'une panne sur PS5 et PS4

Rebelote. Le PSN rencontre encore une fois des difficultés et plusieurs de ses services sont actuellement indisponibles. Depuis ce 24 juillet aux alentours de 13h00, de nombreux utilisateurs rapportent en effet, à l’échelle mondiale, que plusieurs fonctionnalités du PSN sont hors service, notamment sur PS5. Si certains joueurs parviennent encore à accéder à une partie des services, ce n’est pas le cas de tout le monde. De notre côté, et celui de nombreux autres utilisateurs, il est impossible de profiter de l’ensemble du PSN, que ce soit le jeu en ligne, le téléchargement des jeux, la liste des trophées, la liste d’amis, la PS App… Ou nos jeux achetés. La page officielle du suivi du PlayStation Network affiche toujours un statut normal, signe que Sony n’a pas encore pris connaissance du problème.

Sur Downdetector en revanche, le nombre de rapports explose depuis environ 12h40, avec un pic qui ne fait que croître. Face à la multiplication des témoignages, Sony devrait réagir relativement rapidement. Le timing ne pouvait pas plus mal tomber pour le constructeur japonais, qui aura du mal à convaincre les joueurs les plus réfractaires de passer au tout numérique quand le PSN et ses services accusent autant de problèmes et empêchent les joueurs d’accéder à leurs jeux dument achetés, comme actuellement.

Les soucis s’accumulent en effet pour le service. Rien que le mois dernier, Sony avait été contraint de temporairement supprimer la fonctionnalité permettant de voir les derniers jeux joués, elle qui était devenue polluée par des jeux hentai et autres shovelwares, ainsi que des erreurs en tout genre. En attendant une communication officielle, il n'y a pas d'autre choix que de patienter.

Aperçu des rapports des utilisateurs concernant le PSN au 24 juillet 2026 à 14h00 ©Gameblog

Et vous, est-ce que le PSN fonctionne encore chez vous ?