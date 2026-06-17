Cette année encore, le PSN a connu plusieurs soucis plus ou moins majeurs. Généralement, il s’agit de pannes partielles ou totales, empêchant les joueurs d’accéder à leurs jeux, de jouer en ligne et bien plus encore. Cependant les nouveaux problèmes rencontrés depuis hier sur PS5 sont d’un tout autre genre.

Une nouvelle panne partielle du PSN

Depuis la soirée du 16 juin 2026, un incident particulièrement inhabituel sévit. Tout a commencé lorsque plusieurs utilisateurs ont remarqué l’apparition de titres inconnus, et donc qu’ils n’avaient pas achetés, dans leur bibliothèque ou dans leur historique de jeux récemment lancés. Plus surprenant encore, les joueurs PS5 concernés auraient joué à des centaines, voire des milliers, d’heures fictives sur les productions incriminées. Des titres qui ont tout de shovelwares, ces jeux développés à la chaîne, sans intérêt, et généralement avec pour but de distribuer des trophées platine faciles. Si Sex Store Simulator ou Hentai Princess ont soudainement fait partie de votre historique de jeu, pas de panique. Sony a confirmé qu’un incident touchait actuellement certains services du PSN. Face à la multiplication des témoignages sur les réseaux sociaux et les forums, le constructeur a temporairement désactivé la section « Joués récemment », sans doute dans l’urgence.

Sur sa page officielle consacrée à l’état du PSN, Sony indique qu’un incident affecte actuellement les fonctionnalités « Jeux et réseaux Sociaux ». « Vous rencontrez peut-être des difficultés pour lancer des jeux, des applications ou des fonctionnalités réseau. Nous faisons notre possible pour résoudre ces problèmes dans les meilleurs délais. Merci de votre patience », explique le constructeur japonais. En revanche, les autres services, comme le jeu en ligne, ne semblent pas affectés à l’heure où nous écrivons ces lignes. Reste désormais à comprendre comment ces jeux non achetés et assez suspicieux ont pu se retrouver associés à autant de comptes. Plusieurs hypothèses sont avancées, comme une erreur de synchronisation des bases de données, un bug des métadonnées ou tout simplement un bug plus important du PlayStation Network. Mais comme souvent avec les pannes PSN, nous n’aurons jamais le fin mot de l’histoire.

Source : PlayStation