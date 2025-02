Le PlayStation Network (PSN) subit depuis cette nuit sa première panne importante de l'année. Elle impacte la l'ensemble de ses services et des joueurs.

Ce sera une mauvaise surprise au réveil pour certains, quand d’autres l’ont vécue hier soir en voulant jouer quelques parties avec leurs amis pour bien commencer le weekend. Il fallait bien que ça arrive, pour la première fois de l’année, les serveurs du PSN sont complètement en rade et l’ensemble des services sont impactés.

Une énorme panne pour le PSN

Depuis plus de sept heures maintenant, au moment où ces lignes sont écrites, il est impossible de jouer en ligne ou d’accéder aux services requérant le PSN, aussi bien sur PS5 que PS4. Les problèmes ont commencé à survenir aux alentours de minuit, où de nombreux ont commencé à être déconnectés de leur partie avant que le problème ne se généralise sérieusement. Quelques heures plus tard, Sony a publié un communiqué officiel sur son compte dédié au support de ses services. “ Nous sommes au courant que certains utilisateurs rencontrent actuellement des problèmes avec le PSN. Nous essayons de résoudre le problème aussi vite que possible”, a ainsi expliqué l’éditeur.

Malheureusement, toujours aucun retour des services à l’horizon au grand désarroi de la communauté. Si l’éditeur met généralement à peine quelques heures pour rectifier le tir, les problèmes rencontrés par le PSN semblent plus complexes cette fois. La gronde commence sérieusement à grimper, mais comme toujours, quelques heureux chanceux vont parvenir à passer entre les mailles du filet. En revanche, pour la grande majorité des joueurs PlayStation plus rien ne marche du côté du PSN. Il est ainsi difficile, voire quasi-impossible de :

Se connecter au PSN

Créer un compte

Modifier les informations de son compte

Lancer des jeux et applications en ligne, voire offline dans certains cas

Accéder aux fonctionnalités de réseau en ligne

Lire du contenu PlayStation Video

Acheter, télécharger, naviguer et entrer des codes sur le PlayStation Network

Acheter et naviguer sur le site PlayStation Direct

Que faire en attendant ?

Malheureusement, aucune solution miracle ou moyen de contourner cette panne PSN pour utiliser les services impactés ne sont possibles. Pour l’heure, tout ce que vous pouvez faire, c’est attendre, comme le reste de vos camarades, et surveiller le site officiel de PlayStation permettant de vérifier l’état de ses services. Il vous est toujours possible de patienter jusqu’à ce que le problème soit résolu en jouant à vos bons vieux jeux solos qui ne demandent aucune connexion obligatoire au PSN.

Source : PlayStation