C’est la mauvaise surprise de la soirée. Vous vouliez rejoindre vos amis pour vous détendre le temps de quelques parties avec vos amis ? Ce ne sera visiblement pas pour ce soir. Il fallait bien que ça arrive, les serveurs PSN subissent de nouveaux problèmes qui impactent divers services.

Le PSN down pour la sortie d'Hollow Knight Silksong

Serait-ce l’effet Hollow Knight Silksong ? Quelques heures après le lancement du jeu longtemps attendu, divers services du PlayStation Network sont en rade. Au moment où ces lignes sont écrites, de nombreux joueurs, en Europe et en Grande-Bretagne, majoritairement, rencontrent des difficultés à se connecter au PSN, à rejoindre des party et tchats vocaux en jeu ou tout simplement à accéder à certaines fonctionnalités du PlayStation Store. Alors non, on vous rassure tous vos amis ne vous ont pas subitement supprimé de leur liste, c’est juste le PSN qui patine. Sur son site officiel, PlayStation n’indique que des soucis liés à la boutique, notamment pour naviguer au sein de celle-ci et faire des achats, mais les problèmes semblent bien plus étendus.

Sur Downdetector, les joueurs PS5 et PS4 ont commencé à signaler une panne du PSN à partir de 18h, avec un pic qui a commencé entre 20h30 et 21h00. Sony n’a pour l’instant pas communiqué officiellement, d’autant que l’Amérique du Nord a rencontré des problèmes similaires dans la nuit du 3 au 4 septembre. Il n’y malheureusement pas de solution miracle, il va falloir attendre que PlayStation mette les mains dans le cambouis et règle le souci lui-même. Vous pouvez tenter de redémarrer votre console jusqu’à ce que les astres soient alignés et que vous puissiez rejoindre vos camarades, mais la soirée s’annonce déjà gâchée.

D'ici-là, il faudra patienter comme le reste de vos camarades et surveiller le site officiel de PlayStation permettant de vérifier l’état de ses services. Il vous est toujours possible de patienter jusqu’à ce que le problème soit résolu en jouant à vos bons vieux jeux solos qui ne demandent aucune connexion obligatoire au PSN.

Etat des services du PlayStation Network dans la soirée du 4 septembre 2025 ©Gameblog

Source : PSN