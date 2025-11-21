Les offres du Black Friday sont lancées. À cette occasion, Sony réduit les prix de milliers de jeux et DLC, ainsi que de ses consoles de salon, accessoires, mais aussi de ses abonnements. Le PS Plus bénéficie d’une réduction de 33 %, et les abonnés actuels peuvent même passer à la formule supérieure avec cette même remise. Pourtant, alors que cela devait être un événement pour les joueurs, tout ne se passe pas comme prévu. Plusieurs utilisateurs de PS5, ainsi que ceux de l’application PS, rapportent que depuis midi, le PSN et le PlayStation Store rencontrent des problèmes.

Une nouvelle panne partielle pour le PSN

Nouvelle panne pour le PlayStation Network ? Depuis ce midi, de nombreux joueurs rencontrent des problèmes avec le service. Des dysfonctionnements généralisés du PSN affectent plusieurs régions du monde, laissant penser à un incident à l’échelle globale. Concrètement, le PlayStation Store ne s'affiche plus correctement, que ce soit en ligne, sur les consoles PS5 et PS4, ou via l’application PS App. Amérique du Nord, Europe, Asie : la panne semble toucher l’ensemble des utilisateurs. Le nombre de joueurs touchés semble grandir à mesure que le temps passe, et les plaintes commencent à croître sur X et les forums comme Reddit. Pour l’instant, Sony n’a pas encore réagi officiellement.

Sur la page dédiée aux états des services, l’entreprise affirme que tout fonctionne normalement, alors que de nombreux utilisateurs n’arrivent ni à profiter des promotions du Black Friday sur le PS Store, ni à acheter ou renouveler leur abonnement PS Plus, ni à accéder aux jeux du catalogue PlayStation Plus. Il est fort probable que le problème soit rapidement résolu, on l’espère en tout cas. Car le PSN avait déjà connu une panne similaire il y a un mois, qui impactait principalement le jeu en ligne et empêchait certains joueurs de lancer leurs jeux numériques. Heureusement, ce problème ne semble pas se reproduire cette fois-ci. Cependant, Sony avait mis un certain temps à parvenir à corriger le problème, espérons que ce ne soit pas le cas cette fois. Affaire à suivre…

Graphique des services PSN via Downdetector ©Gameblog

Source : X, Downdetector