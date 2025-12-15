Les Game Awards 2025 n’auront peut-être pas donné aux fans de Star Wars: Knights of the Old Republic les nouvelles qu’ils espéraient, mais cela ne veut pas dire pour autant qu’ils sont totalement repartis bredouilles. Au contraire même, puisque le créateur du jeu original, Casey Hudson, a profité de l’événement pour annoncer son prochain jeu, Star Wars: Fate of the Old Republic, qui se présente ni plus ni moins que comme une ambitieuse suite spirituelle à KOTOR. Tellement ambitieuse, d’ailleurs, qu’il se murmure que l’on aurait peut-être affaire à un titre PS7.

Le nouveau Star Wars annoncé destiné à être un futur jeu PS7 ?

En effet, dans les heures qui ont suivi la diffusion des Game Awards 2025, le journaliste Jason Schreier a pris la parole sur Bluesky afin de revenir sur l’annonce inattendue de Star Wars: Fate of the Old Republic, qu’il n’hésite pas à décrire comme « la plus grosse surprise » de la soirée. Pour autant, ce dernier en profite alors pour tempérer un peu l’excitation des fans en précisant que malgré les apparences, il ne faut sans doute pas s’attendre à pouvoir poser les mains dessus de sitôt. Car selon lui, il pourrait tout simplement s’agir d’un jeu PS7.

« C’est une nouvelle excitante pour beaucoup de personnes… mais Lucasfilm a indiqué que le studio a été fondé cette année, ce qui veut dire que 2030 est une estimation *optimiste* » assure Schreier. « Ce sera peut-être un jeu PS7 ».Connaissant la réputation de ce dernier, l’information n’a alors pas tardé à se répandre comme une trainée de poudre, suscitant de nombreuses réactions déceptives chez les fans de Star Wars. « Être fan de Star Wars, c’est souffrir éternellement » s’est par exemple exclamé un fan de la franchise sur X.

Le créateur du jeu remet les pendules à l’heure

Pour autant, malgré la fiabilité habituelle de Schreier, il semblerait que cette information soit finalement à prendre avec de grosses pincettes. Car voyant celle-ci prendre de l’ampleur sur la toile, Casey Hudson a finalement décidé de réagir pour la démentir en vue de rassurer les fans. « Ne vous inquiétez pas à propos des rumeurs ‘pas avant 2030’. Le jeu sortira avant cela » assure de son côté le créateur de Star Wars: Fate of the Old Republic. « Je ne rajeunis pas ! » ironise-t-il ensuite, comme pour mieux témoigner de son envie de ne pas trop étendre le développement.

Vous l’aurez compris donc, malgré l’ambition qu’il affiche, ce nouveau Star Wars ne sera pas un titre PS7, et devrait bel et bien sortir sur les prochaines PS6 et Xbox. Pour autant, ne vous attendez pas non plus à le voir sortir rapidement, car comme précisé par le créateur à l’issue des Game Awards 2025 : « Nous ne sommes qu’aux débuts du développement ». En d’autres termes, Star Wars: Fate of the Old Republic a bel et bien de belles années de gestation devant lui, qui ne devraient cependant pas s’étendre après 2030 si tout se passe comme prévu.

