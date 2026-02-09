À une époque où les technologies ne cessent d’évoluer et de proposer toujours plus de fonctionnalités aux utilisateurs, il peut parfois être difficile d’être à la page sur le moindre aspect. Même pour ceux dont c’est le métier. Et le streameur Northernlion en a récemment fait les frais, ce qui a donné lieu à une séquence plutôt amusante en live. Car alors qu’il était en train de jouer à Counter-Strike avec des amis, ce dernier a découvert une nouvelle option lui ayant tout simplement changé la vie… au point d’avoir l’impression d’être passé sur PS7.

« On dirait que je viens de passer sur PS7, c’est génial ! »

Alors, bien sûr, on vous arrête tout de suite : il s’agit bien évidemment d’une exagération de sa part destinée à amuser la galerie. Néanmoins, la situation est loin d’avoir échappé à la vigilance de certains internautes, qui sont probablement nombreux à avoir vécu quelque chose de similaire un jour. En l’occurrence, ici, tout est parti d’un message affiché par Counter-Strike alors que Northernlion s’apprêtait à lancer le jeu : « Il semble que votre écran dispose d’un mode 165 Hz, mais qu’il fonctionne actuellement à 60 Hz » était-il notamment indiqué.

« Il est généralement recommandé d’utiliser la fréquence de rafraîchissement la plus élevée prise en charge par votre écran pour une expérience de jeu optimale ». Un message on ne peut plus avisé, donc, qui n’a toutefois pas manqué d’interroger Northernlion. « C’est une bonne chose ? […] Ça ne va pas foutre en l’air mon setup ? » demande-il à ses compagnons de jeu. À eux alors de répondre : « Ça va te changer la vie, dans le bon sens ». Et sans surprise, une fois la partie suivante de Counter-Strike lancée, la réaction du streameur ne se fait pas attendre.

« Oh mon dieu, c’est à ça que ça ressemble pour vous les gars ? C’est vraiment p*tain de beau ! » s’exclame-t-il sous la réaction hilare de ses amis, qui s’étonnent qu’il n’ait jamais pensé à configurer correctement son moniteur depuis le temps. « On dirait que je viens de passer sur PS7, c’est génial ! ». De quoi illustrer à merveille l’adage qui affirme que « sans maîtrise, la puissance n’est rien », tout en confirmant au passage que plus qu’une question de fluidité, les FPS peuvent profondément changer une expérience de jeu.

Source : Northernlion