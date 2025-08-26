Les générations de consoles ont une durée de vie d'environ 6 ou 7 ans si l’on regarde un peu l’histoire de PlayStation. Ça veut dire que l’on approche lentement mais sûrement des nouvelles machines PS6 et Xbox Series 2. Il est même probable que ces dernières renforcent leur communication dès l'année prochaine pour une sortie en 2027 ou 2028. Ça paraît assez lunaire sur le papier de se dire que des jeux sont déjà en développement pour la prochaine génération, et ce depuis quelque temps même pour certains. Un sentiment partagé par la quasi-totalité des joueurs qui n’ont même pas eu l'impression d'en profiter au maximum de leur PS5 et autre Xbox Series. D’après un très grand développeur, c’est même pire que ça : personne ne veut de PS6 ou de Xbox Series 2, ils n’en ont pas besoin.

La PS5 et Xbox Series c'est bientôt fini, prêts pour la suite ?

Si l’on jette un œil dans le rétro, cette génération de consoles a eu une histoire chaotique. Ça commence par un lancement désastreux en pleine crise de pandémie mondiale, une année post-lancement douloureuse marquée par de très nombreuses pénuries, puis plusieurs augmentations de prix significatives des consoles, mais aussi des services associés (coucou le PS Plus et le Xbox Game Pass). Alors qu’une PS6 et une Xbox Series 2 semblent être une évidence, on n’a pas l’impression d’avoir vu passer une génération complète avec la PS5 et la Xbox Series. C’est d’autant plus vrai que beaucoup de jeux continuent à être cross-generation. La PS4 et la Xbox One ne veulent toujours pas lâcher l’affaire. Les joueurs sont encore des millions sur ces plateformes.

C’est le serpent qui se mord la queue puisque rien ne vient les pousser à changer de plateforme. Entre les prix, le manque de jeux exclusifs, le fait que les grosses sorties continuent d’être portées sur les anciennes machines… pourquoi bouger ? Du côté des développeurs et éditeurs, pourquoi se priver d’un parc de joueurs aussi énorme et bien installé ? Personne ne semble vouloir lâcher son bout de pain. Ce serait peut-être aux constructeurs de faire le boulot en décidant de mettre à mort leurs machines, mais ça aussi ce n’est pas près d’arriver. On se retrouve donc dans une période assez peu dynamique et l’on se pose de vraies questions concernant l’arrivée des PS6 et autres Xbox Series 2.

« les joueurs n'ont pas besoin de PS6 et Xbox Series 2 »

D’après Yoshi P, développeur chevronné qui bichonne désormais Final Fantasy 14 depuis des années, « les joueurs n’ont pas besoin de PS6 ou de Xbox Series 2 ». Il affirme au détour d’une interview pour Feed4Gamer, que « les joueurs sont satisfaits avec la Xbox Series, la PS5 et la Nintendo Switch 2 ». Difficile de le contredire puisqu’en l’état, les consoles actuelles ne semblent même pas avoir été poussées dans leurs ultimes retranchements et certains joueurs viennent tout juste de changer de machine. Mais il existe aussi un autre argument majeur que Yoshi-P met sur la table : le prix.

Selon lui, les consoles sont simplement « chères à l’achat », et tout ce qui est nouveau l’est encore plus. Les polémiques concernant le prix de la PS5 Pro à 800 € ou de la Nintendo Switch 2 à 500 € sont encore très fraîches dans nos mémoires. Sans parler des jeux désormais à 80 € et qui pourraient encore augmenter pour les prochaines générations, les accessoires, les services… ça revient de plus en plus cher de jouer et ça fait peur pour la PS6 et Xbox Series, qui pourraient voir leur prix exploser également.

PS6, Xbox Series 2 ... deux salles deux ambiances

A-t-on vraiment envie de changer de génération ? Le bond technologique sera-t-il suffisant pour pousser les joueurs à changer de machines ? À quoi s’attendre, tout simplement ? Autant de questions sans réelle réponse pour le moment. La PS6 et la Xbox Series 2 promettent toutefois une génération intéressante sur certains points. D’un côté, on a un Microsoft qui semble vouloir se rapprocher de plus en plus du PC en appuyant davantage sur les services que sur la toute-puissance de ses machines et ses exclusivités. L’objectif étant que la marque Xbox et les jeux associés soient disponibles au plus grand nombre. Une stratégie d’expansion à tous les niveaux, marquée récemment par des rachats historiques et la publication de certains de ses jeux exclusifs les plus remarquables sur d’autres plateformes.

Du côté de PlayStation, on ne sait pas vraiment où aller pour le moment, on tâtonne depuis quelques années sans stratégie aussi marquée et tranchante que chez la concurrence. Certains fans disent même que la marque se repose sur ses acquis. La PS6 devrait toutefois reprendre le flambeau de la PS5 sans trop grosses surprises, avec une politique toujours axée sur la puissance de la machine, la force de la marque et les exclusivités. Ce n’est pas demain la veille que des exclusivités marquantes comme The Last of Us ou God of War seront disponibles sur Xbox Series. Il y a aussi fort à parier que Sony préférera une nouvelle fois sortir les muscles, comme avec sa PS5 Pro, au détriment de la multiplication des applications et services ; ce n’est clairement pas le point fort de la marque pour le moment.

Peut-être aussi que l’on pourra être surpris par de très gros changements d’un côté comme de l’autre, mais est-ce que ce sera suffisant pour pousser les joueurs à l’achat et les faire changer de génération ? Difficile à dire, on vous pose donc la question : vous vous sentez prêts à franchir le pas pour une PS6 ou une Xbox Series 2 dans les deux à trois prochaines années ?