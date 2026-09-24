Ce n’est un secret pour personne : chez Xbox comme chez PlayStation, la prochaine génération de consoles est d’ores et déjà en marche. Qu’il s’agisse de la Xbox Helix pour le premier, ou de la PS6 pour le second, les concepteurs travaillent d’arrache-pied dessus en vue d’une commercialisation qui pourrait bien survenir à l’horizon 2027-2028, en tout cas si l’on en croit certaines rumeurs. Et tandis que l’on s’en approche doucement mais sûrement, de nouveaux détails sur la puissance des deux machines pourraient de nouveau avoir leaké.

La puissance de la PS6 et de la Xbox Helix déjà révélée ?

En effet, vous connaissez sans doute déjà la chanson : tant que ni Sony, ni Microsoft n’auront officiellement communiqué à ce sujet, les rumeurs vont aller bon train concernant les specs de la PS6 comme de la Xbox Helix. Cela a déjà commencé, et continue aujourd’hui par le biais de Kepler_L2, insider spécialisé dans tout ce qui touche au hardware, selon lequel la puce de chacune des machines aurait été « mise en circuit ». En d’autres termes, le travail des concepteurs serait finalisé, et la production des consoles pourrait enfin débuter à proprement parler.

Le leakeur ne s’est toutefois pas arrêté là, puisque dans un message publié sur les forums de NeoGAF, il a également affirmé que la PS6 disposerait de 40 teraflops, contre 56 teraflops pour la Xbox Helix. À l’image de la génération PS5 et Xbox Series, Microsoft partirait ainsi avec un avantage de puissance certain, même si celle-ci nous a également prouvé que cela ne faisait pas tout. Car les 12.15 teraflops de la Xbox Series X n’auront pas permis à cette dernière de s’imposer face à la PS5 et ses 10.28 teraflops, en témoignent les ventes de chacune des consoles.

De même, ce n’est pas forcément parce que la Xbox Helix disposera d’une puissance brute nettement supérieure à celle de la PS6 que les jeux à venir chez PlayStation seront nécessairement moins beaux ou moins impressionnants. Car comme le veut le dicton : sans maîtrise, la puissance n’est rien. C’est donc comme toujours aux développeurs et aux studios que reviendra la tâche d’exploiter toute la puissance qu’ils ont à leur disposition. Cela dit, cela nous donne déjà une très belle idée de ce vers quoi l’on se dirige avec la prochaine génération de consoles.

La fenêtre de sortie des prochaines consoles semble se préciser

À condition, bien sûr, que ces rumeurs soient vraies. Et même si Kepler_L2 a maintes fois prouvé par le passé qu’il était une source relativement fiable, insistons sur le fait que tout ceci reste à prendre avec de grosses pincettes pour le moment. Après tout, à ce stade, rien ne peut garantir qu’aucun changement ne sera opéré par Xbox ou PlayStation d’ici l’annonce en bonne et due forme des machines, à une date qui reste encore inconnue. Même si, là encore, les dernières informations du leakeur peuvent nous donner une petite idée sur la question.

Et pour cause, tout porte à croire que les fameuses puces qui alimenteront la PS6 et la Xbox Helix sortiront à la fin de l’année 2027, et plus précisément aux alentours du mois de novembre. Cela veut-il dire que les deux machines seront officiellement mises sur le marché d’ici un peu plus d’un an ? Pas forcément. Surtout au vu de la crise de la RAM qui, rappelons-le, pousse de nombreux constructeurs comme NVDIA et AMD, et donc PlayStation comme Xbox, à botter quelque peu en touche. Néanmoins, il est clair que les choses semblent de plus en plus se préciser.

Source : Kepler_L2