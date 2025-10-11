Pour rappel, PlayStation et AMD suivent un partenariat étroit, nom de code Project Amethyst, pour développer les technologies de demain pour les machines de Sony, dont la PS6. Ce projet a justement tout récemment donné de ses nouvelles via une vidéo mettant en scène Mark Cerny, architecte en chef de la PS5 et PS5 Pro, ainsi que Jack Huynh, directeur général du groupe Ordinateur et Graphismes chez AMD. Ensemble, ils ont présenté des technologies issues de ce partenariat très prometteuses, que l'on va très certainement retrouver dans la sixième génération de consoles de Sony.

Un avenir au Cœur Radiant pour la PS6 ?

Dans la vidéo ci-dessous regroupant les deux représentants de PlayStation et AMD dans le cadre du Project Amethyst, nous avons principalement eu droit à la présentation de deux technologies qu'embarquera très probablement la PS6. La première à retenir porte le nom plutôt aguicheur de « Cœurs Radiants ». Comme le nom le suggère et comme l'explique Mark Cerny, il s'agit de cœurs Ray Tracing intégrés à l'architecture RDNA 5, que l'on retrouvera dans la PS6, et qui ont pour fonction de contrôler totalement le déplacement des rayons, l'une des tâches les plus lourdes s'agissant du rendu graphique.

Compte tenu du fait que ces Cœurs Radiants se focalisent spécifiquement à cette fonction, cela a pour conséquence de libérer tant le CPU pour mieux travailler sur la géométrie et la simulation, que le GPU pour le nuançage et l'éclairage. Par conséquent, le travail de rendu graphique de jeux utilisant du Ray Tracing s'en retrouve plus efficace, fluide et rapide. Ce qui augure donc du bon pour la PS6 sur ce terrain, qui devrait alors mieux réaliser ce travail que la PS5 Pro, qui disposait déjà de technologies exclusives en ce sens.

Une procession de technologies pour la console nouvelle génération de PlayStation

Le second point central de la vidéo partagée par PlayStation s'agissant de son partenariat avec AMD s'intéresse à une autre technologie prometteuse que la PS6 devrait embarquer : la « Compression Universelle ». Il s'agit, comme l'explique Jack Huyhn, d'un système qui évalue chaque bout de donnée qui va vers la mémoire GPU, et les compresse autant que possible. Cela implique donc que seules les données essentielles parviennent au GPU, avec pour conséquence de réduire drastiquement l'utilisation de la bande passante. Ainsi, le GPU est capable de fournir plus de détails, un meilleur framerate, le tout de manière plus efficace et rapide.

En conclusion de la vidéo, Mark Cerny se dit « très excité » à l'idée que ces technologies se retrouvent dans une « future console » de PlayStation. Cela va sans dire qu'il évoque très certainement la PS6, qui pourrait donc se présenter comme un joli condensé de technologies pour fournir de meilleures performances et de plus beaux graphismes rapidement et de manière plus efficace que sa grande sœur. L'avenir nous dira si PlayStation et AMD sont capables de tenir ces belles promesses pour la prochaine génération de consoles, ou plus tard.

Source : PlayStation sur YouTube