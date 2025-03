Si la PS6 pourrait sortir entre la seconde moitié de 2026 et 2028 au plus tard, on sait en tout cas déjà que Sony va poursuivre son étroite collaboration avec AMD, comme c'était notamment le cas avec la PS5. C'est d'ailleurs au célèbre constructeur de puces que l'on doit un petit teasing de ce qu'embarquerait la console future génération du géant japonais, dont une version améliorée d'une technologie qui a le vent en poupe.

La PS6 : une machine bardée de technologies next-gen d'AMD ?

Pour rappel, AMD devrait sortir courant 2026 son architecture future génération, portées notamment par la technologie de gravure TSMC N3E et le 3D stacking. Cela devrait rendre les nouvelles puces plus performantes, tout en réduisant la consommation énergétique. Compte tenu des liens étroits entre Sony et AMD, leur présence sur la PS6 paraît grandement probable. En parallèle de cela, rappelons également que les deux entités travaillaient ensemble sur Project Amethyst, un projet visant à développer des architectures hardware pour marier graphismes et performances grâce à des technologies moins énergivores.

Il y a peu sortait le fameux FSR4, la dernière version de la technologie d'upscaling d'AMD, concurrente du DLSS de NVIDIA. Pour célébrer cette sortie particulièrement surveillée, le constructeur tenait spécifiquement à remercier Sony pour leur collaboration, le FSR4 ayant en grande partie été entraîné en utilisant les algorithmes du PSSR, la technologie boostée au machine-learning exclusive à la PS5 Pro. Sur son compte X.com, AMD annonce que « ceci n'est que le début, restez à l'écoute pour découvrir la suite ! ». Le post remet également sur le devant de la scène le Project Amethyst, qui devrait être un pilier central de l'architecture de la PS6.

Grâce à cette étroite collaboration entre Sony et AMD, la prochaine console du constructeur japonais devrait ainsi profiter des enseignements tirés de ce partenariat. La PS6 devrait ainsi profiter des derniers développements du FSR4, et surtout des futures puces d'AMD. Cela impliquerait donc pour la machine la présence du 3D stacking précédemment cité, mais surtout d'un machine-learning nettement amélioré par rapport à celui utilisé par le PSSR de la PS5 Pro. Le modèle de base de la PS6 devrait ainsi nativement embarquer cette technologie visant à combiner autant que possible graphismes et performances. Il faudra cependant attendre une présentation officielle de la bête dans les prochains mois (années ?) pour en avoir le cœur net.

Source : AMD sur X.com